Вс, 15.12.2019
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В Омске отчим ставил пасынка коленями на гречку: крупа вросла ребенку в кожу

Гречка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В российском Омске 35-летний мужчина ставил своего восьмилетнего пасынка коленями на гречку, такие пытки проводились регулярно и могли длиться до 9 часов. В результате крупа буквально вросла в кожу ребенка и ее пришлось удалять хирургическим путем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отчим таким образом наказывал мальчика за то, что тот, по его мнению, поздно возвращался домой из школы. При этом 27-летняя мама ребенка поощряла воспитательную практику сожителя и не защищала своего сына.

Однажды мальчику удалось сбежать к соседям, после того как он несколько часов простоял на гречке. Была вызвана полиция. Выяснилось, что мальчику длительное время голодал. Кроме того медикам пришлось удалять кожу на коленях мальчика, потому что в нее буквально вросла гречка. Операция проводилась под наркозом.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело. 

Внимание, видео содержит шокирующие кадры!

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