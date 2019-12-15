В Омске отчим ставил пасынка коленями на гречку: крупа вросла ребенку в кожу

Отчим таким образом наказывал мальчика за то, что тот, по его мнению, поздно возвращался домой из школы. При этом 27-летняя мама ребенка поощряла воспитательную практику сожителя и не защищала своего сына.

Однажды мальчику удалось сбежать к соседям, после того как он несколько часов простоял на гречке. Была вызвана полиция. Выяснилось, что мальчику длительное время голодал. Кроме того медикам пришлось удалять кожу на коленях мальчика, потому что в нее буквально вросла гречка. Операция проводилась под наркозом.