Различные виды пыток и угрозы. Что пережили украинские политзаключенные?

Похожую ситуацию пережил и Клих. У него было алиби, подтверждавшее, что в то время, к которому относится обвинение, он учился. Однако его все равно приговорили к 20 годам тюрьмы.

"На нас записали очень много трупов - тех солдат, которые погибли. Но никто не знает, погибли они или нет. Я даже географически в том месте не находился. Я был в Киеве. Однако в России никто этому внимание не уделил.

Там существует своего рода прейскурант, за какие деньги можно сфабриковать уголовное дело.

Кажется, для них главное было задержать такое число человек, чтобы оно соответствовало задержанным на стороне Украины. Тогда мне сразу сказали, что в Киеве в качестве диверсантов было задержано 10 сотрудников российской спецслужбы. И, что меня якобы нужно будет на них обменять", - пояснял Клих.

"Сфабриковали дело, что я, будучи в таком состоянии, могу перенести более 400 килограммов боеприпасов, кому-то передать, готовить теракт", - заявил Бекиров, который даже этого не мог сделать, поскольку является инвалидом первой группы.

"В первые четыре с половиной месяца держали в полной изоляции в спецблоке - 24 часа под видеонаблюдением, даже тогда, когда идешь в туалет - все фиксируется. Целые сутки на тебя смотрит инспектор - наблюдает и фиксирует каждое твое движение", - добавил он.

Карпюк же пережил пытки бессонницей - ему не давали спать, когда это не работало, грозили, что похитят его сына.

"Меня в четыре часа утра водили пытать электрошоком. Каждый раз надевали на голову мешок и завязывали скотчем. Пять суток и секунды спать не давали. В комнате допроса мне постоянно нужно было сидеть в такой металлической клетке. И на пятую ночь руководитель этой группы пыточников просто сказал - Николай, ты нас уже утомил. Ты, наверное, какой-то мазохист. Сегодня ничего делать не будем. Поэтому мы решили похитить твоего сына. И в деталях рассказали, как это произойдет, когда мой сын будет идти в школу. Ему тогда не было и девяти лет. Конечно, я им сказал, что вы не будете трогать мою семью, я подпишу все, что вам нужно", - вспоминал о произошедшем Карпюк.

Находящимся на свободе родственникам и близким приходилось думать о тех, кто остался в заключении.

Жена бывшего политзаключенного Евгения Панова Екатерина Панова подчеркнула, что это очень тяжело для родственников пленных. Она также пожелала терпения и веры семьям, которые еще ждут своих близких из тюрем.

Между тем сам Евгений Панов указал, что правительства стран ЕС не должны забывать об этих людях, поскольку только таким образом о них услышат и они смогут выйти на свободу.