Различные виды пыток и угрозы. Что пережили украинские политзаключенные?

Украинским политзаключенным в российских тюрьмах пришлось пережить пытки бессоницей, медикаментами, электричеством и угрозами членам семьи, сообщает передача Panorāma на Латвийском телевидении (LTV).
На данный момент в Латвии проживают и получают медицинскую поддержку десять бывших пленных вместе со своими семьями. У реабилитационного центра "Вайвари" уже был опыт с украинскими военными. Люди, которые на этой неделе приехали в реабилитационный центр, содержались в российских тюрьмах и им больше необходима психологическая помощь. Эта ситуация представляет собой новый вызов для врачей.
"Некоторые из них способны говорить о произошедшем, у некоторых из них такие последствия, что здесь необходимо вовлечение очень многих специалистов. Не только они сами проходят реабилитацию, но и их семьи", - рассказала журналистам руководитель Отдела общей реабилитации Зайга Калнберза-Рибуле.
Как отметила глава центра "Вайвари" Анда Нулле, у многих из бывших политзаключенных имеются серьезные эмоциональные травмы и при лечении необходимо участие родственников.
"И членам семьи терапия часто нужна больше, чем самим бывшим пленным", - добавила она.
Политзаключенных в аэропорту Киева встретил президент Украины Владимир Зеленский и семьи пленных. Сейчас прошло уже три месяца, но некоторые по-прежнему не могут поверить в это, поскольку освобождение казалось чудом.
"Мы своего отца ждали три года. И каждый день надеялись, что вот-вот чудо произойдет. И оно произошло", - заявила супруга бывшего политзаключенного Романа Сущенко, Анджела Сущенко.
О своем опыте журналистам рассказали бывшие пленные Николай Карпюк, Эдем Бекиров и Станислав Клих.
Николай Карпюк был одним из главных лидеров организации национальных радикалов "Правый сектор", в заключении он провел пять с половиной лет. Эдем Бекиров был активистом национального движения крымских татар, в тюрьме он отсидел неполных девять месяцев. В свою очередь Станислав Клих является журналистом и историком - он провел в тюрьме пять лет и один месяц. Для всех них эта история началась одинакова - арест на основе сфабрикованного обвинения.
"Для того, чтобы на международном уровне очернить нашу организацию, которая является высшим представительством крымских татар - Меджлис. Полить ее грязью и ее лидеров. Поэтому они выбрали меня.
Они думали - больной, слабый человек. Мы его там придавим, потыкаем, он с нами согласится, признается, и сможем дальше все проработать...", - заявил в интервью LTV Бекиров.
Задержания проходят по-разному. Карпюк был задержан, когда приехал в Москву на встречу с приближенными к президенту России Владимиру Путину людьми, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Украине. На эту встречу его якобы пригласили в заключении Евромайдана.
Однако в реальности никакой встречи не было. Последовало заключение за участие в войне в Чечне. Позже выяснилось, что боев в упомянутые даты вовсе не происходило.
"В России никакие права человека никто не соблюдает. Как мне тогда сказали - Николай, ты же находишься на российской территории. Здесь нет прав человека. Поскольку тут нет и человека как такового. И это была чистая правда", - рассказал Карпюк.
Похожую ситуацию пережил и Клих. У него было алиби, подтверждавшее, что в то время, к которому относится обвинение, он учился. Однако его все равно приговорили к 20 годам тюрьмы.
"На нас записали очень много трупов - тех солдат, которые погибли. Но никто не знает, погибли они или нет. Я даже географически в том месте не находился. Я был в Киеве. Однако в России никто этому внимание не уделил.
Там существует своего рода прейскурант, за какие деньги можно сфабриковать уголовное дело.
Кажется, для них главное было задержать такое число человек, чтобы оно соответствовало задержанным на стороне Украины. Тогда мне сразу сказали, что в Киеве в качестве диверсантов было задержано 10 сотрудников российской спецслужбы. И, что меня якобы нужно будет на них обменять", - пояснял Клих.
"Сфабриковали дело, что я, будучи в таком состоянии, могу перенести более 400 килограммов боеприпасов, кому-то передать, готовить теракт", - заявил Бекиров, который даже этого не мог сделать, поскольку является инвалидом первой группы.
"В первые четыре с половиной месяца держали в полной изоляции в спецблоке - 24 часа под видеонаблюдением, даже тогда, когда идешь в туалет - все фиксируется. Целые сутки на тебя смотрит инспектор - наблюдает и фиксирует каждое твое движение", - добавил он.
Карпюк же пережил пытки бессонницей - ему не давали спать, когда это не работало, грозили, что похитят его сына.
"Меня в четыре часа утра водили пытать электрошоком. Каждый раз надевали на голову мешок и завязывали скотчем. Пять суток и секунды спать не давали. В комнате допроса мне постоянно нужно было сидеть в такой металлической клетке. И на пятую ночь руководитель этой группы пыточников просто сказал - Николай, ты нас уже утомил. Ты, наверное, какой-то мазохист. Сегодня ничего делать не будем. Поэтому мы решили похитить твоего сына. И в деталях рассказали, как это произойдет, когда мой сын будет идти в школу. Ему тогда не было и девяти лет. Конечно, я им сказал, что вы не будете трогать мою семью, я подпишу все, что вам нужно", - вспоминал о произошедшем Карпюк.
Находящимся на свободе родственникам и близким приходилось думать о тех, кто остался в заключении.
Жена бывшего политзаключенного Евгения Панова Екатерина Панова подчеркнула, что это очень тяжело для родственников пленных. Она также пожелала терпения и веры семьям, которые еще ждут своих близких из тюрем.
Между тем сам Евгений Панов указал, что правительства стран ЕС не должны забывать об этих людях, поскольку только таким образом о них услышат и они смогут выйти на свободу.
На этой неделе в Париже прошли переговоры так называемого Нормандского формата, в которых участвовали лидеры Украины, Германии и Франции. Также на этих переговорах впервые встретились Зеленский и Путин. Прозвучало, что до нового года из России домой могут вернуться 72 политзаключенных.