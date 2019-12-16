В Аргентине у пятизвездочной гостиницы застрелен турист

В СМИ жертва идентифицирована как 50-летний Мэтью Гибард, предприниматель из Нортемптоншира, в свою очередь пострадавший - как 28-летний Стефан Зоун.

Оба мужчины после нападения были доставлены в больницу.

Местные СМИ сообщают, что в связи с произошедшим были задержаны четыре человека.

ФОТО: AFP/SCANPIX

На камерах видеонаблюдения зафиксировано, как двое мужчины выходят из микроавтобуса перед отелем Faena Art Hotel. Гостиница находится в эксклюзивном районе Буэнос-Айреса Пуэрто-Мадеро, который полюбили туристы.

В субботу в 11:00 к ним подъехали минимум двое мужчин на мотоцикле, за которым следовал еще один.

Британцы боролись с мужчинами, которые пытались отнять их багаж. Драка продолжалась примерно 40 секунд, после чего подозреваемые сбежали с места происшествия.

Полиция пытается выяснить, стали ли британцы жертвами случайного нападения, или же преступники преследовали их уже из аэропорта, пишет газета Clarin. В ней также утверждается, что с ними были мать и жена 50-летнего мужчины, а также жена и брат 28-летнего мужчины.