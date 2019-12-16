"Россия 1" показала "развернутое интервью" с Зеленским: оно длилось около минуты

Российский телевизионный канал "Россия 1" разместил на Youtube сюжет с передачи "Москва. Кремль. Путин", содержащий, согласно обещаниям представителей канала, "развернутое и полноценное интервью" с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это "развернутое интервью" длится всего около минуты и в нем Зеленский отвечает на два вопроса, пишет "Медуза".
На вопрос, как ему первая встреча с Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что это "правильное начало", и у двух стран есть возможность добиться конца войны, хотя за одну встречу все проблемы не решить.
В ответ на просьбу оценить Минские соглашения президент Украины заметил, что "время меняется", и его стране виднее, как должно идти урегулирование.
Журналист "России 1" назвал это "первым за шесть лет нормальным, полноценным общением президента Украины с российскими СМИ".
При этом сам Зеленский отрицал, что давал интервью "России 1": "В Париже после "нормандской встречи" ночью журналистка у меня что-то спросила в коридоре, я ей что-то ответил. Ну вот такое интервью".