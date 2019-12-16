"Россия 1" показала "развернутое интервью" с Зеленским: оно длилось около минуты

Это "развернутое интервью" длится всего около минуты и в нем Зеленский отвечает на два вопроса, пишет "Медуза".

На вопрос, как ему первая встреча с Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что это "правильное начало", и у двух стран есть возможность добиться конца войны, хотя за одну встречу все проблемы не решить.

В ответ на просьбу оценить Минские соглашения президент Украины заметил, что "время меняется", и его стране виднее, как должно идти урегулирование.

Журналист "России 1" назвал это "первым за шесть лет нормальным, полноценным общением президента Украины с российскими СМИ".