В Вараклянском крае найден труп мужчины с признаками насильственной смерти

В ночь на 12 декабря Госполиция получила информацию о том, что в Вараклянском крае находится лицо в беспомощном состоянии. По прибытию на место инцидента был обнаружен труп человека с признаками насильственной смерти.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что во время совместного распития алкоголя между несколькими мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого двое мужчин, применив физическую силу, нанесли тяжёлые телесные повреждения лицу 1970 года рождения.

Пострадавший скончался от полученных травм.

Выясняя обстоятельства происшествия, по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, в результате которых наступила смерть пострадавшего, полиция задержала четырех человек. К двум мужчина - 1972 и 1979 годов рождения - применена мера пресечения - арест. В свою очередь двое других мужчин были освобождены.

В полиции возбуждено уголовное дело. За данное преступление грозит лишение свободы сроком от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет или без него.