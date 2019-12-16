Россию не смогут покидать не только нынешние, но и бывшие сотрудники ФСБ

Закон позволяет ограничить выезд сотрудника, который "уволен с военной службы в органах федеральной службы безопасности, на срок до пяти лет со дня увольнения", - пишет портал.

Один из законодателей, руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что из-за возросшего количества провокаций против россиян за границей необходимо принять "дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности".

Как пишет "Медуза", в настоящее время закон разрешает ограничить выезд из страны действующих сотрудников ФСБ "до окончания срока соответствующего контракта".