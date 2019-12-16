Пн, 16.12.2019
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Россию не смогут покидать не только нынешние, но и бывшие сотрудники ФСБ

ФОТО: AP/Scanpix

Глава России Владимир Путин подписал закон, который временно ограничивает выезд экс-сотрудников ФСБ из страны. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на документ на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет ограничить выезд сотрудника, который "уволен с военной службы в органах федеральной службы безопасности, на срок до пяти лет со дня увольнения", - пишет портал. 

Один из законодателей, руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что из-за возросшего количества провокаций против россиян за границей необходимо принять "дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности сотрудников органов безопасности".

Как пишет "Медуза", в настоящее время закон разрешает ограничить выезд из страны действующих сотрудников ФСБ "до окончания срока соответствующего контракта".

Бывшим сотрудникам ФСБ ранее запрещали выезд за рубеж, только в случае, если у них был доступ к секретной информации.

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