VARAM просят рассмотреть возможность роспуска Вентспилсской думы

Представители Новой консервативной партии в Вентспилсе отправили письмо в министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) и премьер-министру Кришьянису Кариньшу с просьбой рассмотреть возможность роспуска Вентспилсской думы. В свою очередь министр VARAM Юрис Пуце заявил журналистам, что для роспуска Вентспилсской думы нет юридического основания.
Как агентству LETA сообщил представитель партии Бруно Юршевиц, оценив действия председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, политики просят достижения реальной изоляции Лембергса от руководства Вентспилсской думой и влияния на её решения.
Представители Новой консервативной партии просят VARAM оценить возможность роспуска Вентспилсской думы до следующих муниципальных выборов, которые пройдут после административно-территориальной реформы, путём назначения временной администрации в городе.
В свою очередь Юрис Пуце заявил журналистам, что у министерства нет юридического основания инициировать роспуск думы.
В то же время Пуце отметил, что устранение рисков, которым подвергается Вентспилсский муниципалитет после введения санкций в отношении Лембергса является ответственностью самих депутатов.