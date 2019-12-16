VARAM просят рассмотреть возможность роспуска Вентспилсской думы

Как агентству LETA сообщил представитель партии Бруно Юршевиц, оценив действия председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, политики просят достижения реальной изоляции Лембергса от руководства Вентспилсской думой и влияния на её решения.

Представители Новой консервативной партии просят VARAM оценить возможность роспуска Вентспилсской думы до следующих муниципальных выборов, которые пройдут после административно-территориальной реформы, путём назначения временной администрации в городе.

В свою очередь Юрис Пуце заявил журналистам, что у министерства нет юридического основания инициировать роспуск думы.