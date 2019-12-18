Музей разводов, ночной клуб-таксофон и другое. Этих мест нет в туристических путеводителях. И зря!

Плавучий приют для кошек в Амстердаме, музей разводов в Хорватии, пивные бассейны в Австрии, подземная художественная галерея в стокгольмском метро, "Академия носов" в Швеции, ночной клуб в телефонной будке в Германии, сырный рынок в Голландии, Эйфелева башня рядом с Биг-Беном в Брюсселе.