Музей разводов, ночной клуб-таксофон и другое. Этих мест нет в туристических путеводителях. И зря!
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В этом году британское издание The Independent опубликовало список 30 самых недооцененных туристических объектов. Мы его изучили, и готовы рассказать про самые необычные из них.
Плавучий приют для кошек в Амстердаме, музей разводов в Хорватии, пивные бассейны в Австрии, подземная художественная галерея в стокгольмском метро, "Академия носов" в Швеции, ночной клуб в телефонной будке в Германии, сырный рынок в Голландии, Эйфелева башня рядом с Биг-Беном в Брюсселе.
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