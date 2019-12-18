Ср, 18.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке
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  • Музей разводов, ночной клуб-таксофон и другое. Этих мест нет в туристических путеводителях. И зря!

Музей разводов, ночной клуб-таксофон и другое. Этих мест нет в туристических путеводителях. И зря!

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Плавучий приют для кошек в Амстердаме

ФОТО: Pexels, Instagram, TVNET, Пресс-фото

В этом году британское издание The Independent опубликовало список 30 самых недооцененных туристических объектов. Мы его изучили, и готовы рассказать про самые необычные из них.

Плавучий приют для кошек в Амстердаме, музей разводов в Хорватии, пивные бассейны в Австрии, подземная художественная галерея в стокгольмском метро, "Академия носов" в Швеции, ночной клуб в телефонной будке в Германии, сырный рынок в Голландии, Эйфелева башня рядом с Биг-Беном в Брюсселе. 

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Плавучий приют для кошек в Амстердаме

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