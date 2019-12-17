Центральный рынок уволил двух консультантов. Они являются депутатами Рижской думы

Дубов был советником правления по вопросам внутренней безопасности, Петров - по вопросам стратегических проектов.

Дубов был отстранен от должности вскоре после обысков полиции на территории Центрального рынка.

По словам Лапко, решение об увольнении принято в целях более эффективного использования бюджета и устранения дублирования функций, а также потому, что функции службы безопасности рынка будут переданы внешнему поставщику услуг.

С Петровым достигнуто соглашение о прекращении трудовых отношений, а Дубов прислал письмо, в котором сообщает, что

является членом Латвийского объединенного профсоюза полицейских и с увольнением не согласен.

Лапко сообщила, что RCT будет добиваться прекращения трудовых отношений с Дубовым через суд.