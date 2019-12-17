Вт, 17.12.2019
На рынке я работаю тринадцать лет, за эти годы он очень изменился. Если пройтись по рынку перед привокзальной площадью - по эдакому Шанхаю - можно узнать, каким от был в 90-х. Он весь состоял из таких будочек. Народа здесь было много - это меня и привлекло. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке
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Центральный рынок уволил двух консультантов. Они являются депутатами Рижской думы

Рижский центральный рынок

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Руководство Rīgas centrāltirgus (RCT) ликвидировало штатные места советников правления, освободив от этих обязанностей депутатов Рижской думы Валерия Петрова и Виталия Дубова (Фракция независимых депутатов), сообщила представитель RCT Илзе Лапко.

Дубов был советником правления по вопросам внутренней безопасности, Петров - по вопросам стратегических проектов.

Дубов был отстранен от должности вскоре после обысков полиции на территории Центрального рынка.

По словам Лапко, решение об увольнении принято в целях более эффективного использования бюджета и устранения дублирования функций, а также потому, что функции службы безопасности рынка будут переданы внешнему поставщику услуг.

С Петровым достигнуто соглашение о прекращении трудовых отношений, а Дубов прислал письмо, в котором сообщает, что

является членом Латвийского объединенного профсоюза полицейских и с увольнением не согласен.

Лапко сообщила, что RCT будет добиваться прекращения трудовых отношений с Дубовым через суд.

В прошлом году Петров заработал в RCT 35 243 евро, Дубов - 34 856 евро.

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