KNAB: на расследование дела о Rīgas satiksme влияет международное сотрудничество

В KNAB сообщили, что по уголовному процессу продолжается активное расследование, в том числе международное. Все семеро задержанных находятся в статусе подозреваемых, и меры пресечения им не изменены.

Уголовный процесс будет передан прокуратуре для уголовного преследования, как только KNAB и надзирающий прокурор убедятся в том, что собрано достаточно доказательств, чтобы довести дело для суда.

В интересах расследования KNAB более подробной информации не предоставляет.

В начале декабря 2018 года суд Видземского предместья Риги санкционировал арест шести из семи подозреваемых по делу о закупках Rīgas satiksme.

Это предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, бывший председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак и предприниматель Эдгар Тетеровскис.

К еще одной подозреваемой, члену правления ликвидированного предприятия Tram Servis Riga Элине Кокиной, с самого начала была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Эти лица подозреваются во взяточничестве и легализации преступно нажитых средств. Все задержанные на данный момент освобождены из-под ареста, меры пресечения заменены на не связанные с лишением свободы, а общая сумма залогов составила 870 000 евро.

В июне статус подозреваемого по делу был применен и к бывшему мэру Риги Нилу Ушакову. Во время обыска в рабочем кабинете Ушакова в Рижской думе был изъят предмет, который признан компетентными органами устройством стратегического значения.

Сам Ушаков в Facebook пояснил, что это было "самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

Позже дело против Ушакова было выделено в отдельный процесс.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года KNAB начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий-поставщиков, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки Rīgas satiksme нового общественного транспорта.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.