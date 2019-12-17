Металл на голое тело: красавица Шейк в кутюрных доспехах сводит с ума

В новой фотосессии для фэшн-издания красавица Шейк примерила несколько оригинальных образов, автором которых является культовый французский дизайнер Тьерри Мюглер, известный своей тягой к футуризму.

На одном из кадров Ирина предстала в золотых доспехах и чокере. Тонкая талия модели, "закованная" в благородный металл, вызвала всеобщий восторг.

"Богиня", "Шикарная женщина", "Ну какая же красивая!" - пишут поклонники в комментариях.

Кстати, этому образу уже почти 25 лет. В таком же металлическом корсете дефилировала супермодель Надя Ауэрманн на показе осенне-зимней коллекции в 1995 году. С той лишь разницей, что вместо чокера онадемонстрировала колье с камнями, а завершающим штрихом ее лука были длинные перчатки - тоже из металла!

Тогда задумка Тьерри Мюглера показалась некоторым провокационной. Сегодня же, согласитесь, эти доспехи смотрятся невероятно сексуально - во многом благодаря Ирине Шейк.