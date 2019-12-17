Раз в месяц на день будут перекрывать движение на одной из центральных улиц Риги

В первый раз такой эксперимент будет проделан уже 4 января, когда для движения частных автомобилей будет перекрыт участок ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу.

Муниципалитет отмечает, что целью данного проекта является содействие мобильности жителей. Дума планирует реализовывать проект в течение нескольких месяцев, отслеживая реакцию жителей, предпринимателей и других общественных групп на изменения. Инициатива была разработана в сотрудничестве с Рижским обществом развития центра.

Рижская дума также заявила, что перекрытие движения частных автомобилей не означает, что на этих улицах будет проходить какое-либо публичное мероприятие, однако коммерсанты, согласовав свою идею с думой, будут иметь возможность разместить на перекрытой улице торговые точки, где будут продаваться, например, напитки.

Перекрытые для движения частных автомобилей улицы будут открыты для пешеходного и велосипедного движения, по ним продолжит курсировать общественный транспорт.