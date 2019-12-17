Вт, 17.12.2019
Мне нравится эта неразбериха рынка, то, что здесь нет этого пафоса, наклеенных улыбок. Когда разговариваешь с человеком, общаешься, понимаешь, что сейчас у всех свои сложности. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

Раз в месяц на день будут перекрывать движение на одной из центральных улиц Риги

Улица Тербатас в Риге

ФОТО: Lita Krone/LETA

Начиная со следующего года в первую субботу каждого месяца Рижская дума будет перекрывать движение на одной из центральных улиц, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

В первый раз такой эксперимент будет проделан уже 4 января, когда для движения частных автомобилей будет перекрыт участок ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу.

Муниципалитет отмечает, что целью данного проекта является содействие мобильности жителей. Дума планирует реализовывать проект в течение нескольких месяцев, отслеживая реакцию жителей, предпринимателей и других общественных групп на изменения. Инициатива была разработана в сотрудничестве с Рижским обществом развития центра.

Рижская дума также заявила, что перекрытие движения частных автомобилей не означает, что на этих улицах будет проходить какое-либо публичное мероприятие, однако коммерсанты, согласовав свою идею с думой, будут иметь возможность разместить на перекрытой улице торговые точки, где будут продаваться, например, напитки.

Перекрытые для движения частных автомобилей улицы будут открыты для пешеходного и велосипедного движения, по ним продолжит курсировать общественный транспорт.

Муниципалитет пообещал предоставить более подробную информацию о проекте в ближайшие дни.

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