Первые в Балтии рестораны Burger King появятся в Эстонии

Кроме того, в течение следующего года планируется последовательно открыть рестораны в крупных торговых центрах в Латвии и Литве, сообщила Tallink.

"Когда мы искали места для первых ресторанов, по всей Балтии мы поставили себе целью найти места, где уже имеется развитая инфраструктура и много посетителей, чтобы мы сразу оказались максимально близки к людям. Торговые центры являются в этом плане идеальным и логичным вариантом, а в Таллинне самыми популярными торговыми центрами, безусловно, являются Rocca al Mare и Ulemiste", - сказала директор по торговле на суше Tallink Grupp Катре Кываск, руководящая созданием сети ресторанов в балтийских странах.

Она добавила, что конкуренция в центрах и в сфере быстрого питания в Эстонии высока, но Tallink убеждена, что для Burger King найдется место на местном рынке.

В конце сентября Tallink Grupp сообщила, что приобрела эксклюзивные франшизные права на Burger King в Балтии.

Осенью этого года Tallink учредила для обслуживания ресторанов дочернее предприятие Tallink Fast Food, зарегистрировавшее в свою очередь дочерние фирмы в Литве и Латвии.

В связи с открытием и обслуживанием ресторанов в Эстонии, Латвии и Литве компания создаст в трех странах Балтии около 800 новых рабочих мест.