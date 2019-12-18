Эмили О'Рейли переизбрана на пост евроомбудсмена

На третьем этапе голосования депутаты ЕП выбирали между двумя кандидатами на должность - Юлией Лаффранк из Эстонии, которая набрала 280 голосов, и нынешним евроомбудсменом Эмили О'Рейли, которая одержала победу с 320 голосами, отданными в ее поддержу.

Ввиду того, что вчера евроомбудсмена не удалось избрать большинством голосов (т.е. по крайней мере 295 голосами), повторное голосование Европарламента по этому вопросу состоялось сегодня.

Также претендовавший на пост евроомбудсмена бывший комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс во время вчерашнего голосования в Европарламенте получил наименьшее количество голосов, поэтому отозвал свою кандидатуру.

Европейский омбудсмен расследует жалобы на нарушения, совершенные учреждениями, структурами, бюро или агентствами Европейского союза.