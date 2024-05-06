Видео Названа сумма, которую жители могли бы получить за жизнь вблизи ветропарков

Чтобы от производства ветряной энергии прямые выгоды получили все - и застройщики парков, и жители, живущие вблизи станций, - планируется установить компенсации, которые должны ежегодно платить установщики ветряных турбин. Половина суммы местным жителям, половина - самоуправлению.

Компромисс, к которому стороны пришли: самоуправления могли бы получать за каждый установленный на их земле мегаватт по 2500 евро в год.

Сумма зафиксирована и не зависит от того, сколько электричества производит ветропарк. Интерес к введению таких компенсаций у себя выразили около 13 самоуправлений. И такие платежи могли бы быть введены именно у них, а не на государственном уровне, пояснили в Латвийском союзе самоуправлений.

Глава Европейской ассоциации ветроэнергетики WindEurope Джайлс Диксон говорит, что Латвия была медленнее других стран при введении принципа, позволяющего самоуправлениям собирать деньги для местных общин, хотя они и получают выгоду от ветряных парков. "Большинство стран Евросоюза сделали это с самого начала, и местные жители получают выгоду уже долгое время", - добавил он.

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