Воспользовались доверием и обманом получили скот. В Латгале перед судом предстанут трое

Обвиняемые в период с мая 2016 года по июль 2017 года, используя доверие крестьян и представителей обществ капитала, обманом получили рогатый скот и мясную продукцию, однако не заплатили за товар в обещанный срок. В целом констатировано 25 случаев мошенничества. Сумма, полученных мошенническим путем денег, варьируется от 200 до 8000 евро.

Все трое обвиняются в совершении трех преступлений, указанных в первой части 180-й статьи Уголовного закона - воровство, мошенничество и присвоение имущества в небольшом объеме. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа. Также троих мошенников обвиняют в совершении пяти преступлений, указанных в первой части 177 статьи Уголовного закона, а также 17 преступлениях, указанных во второй части 177 статьи Уголовного закона.

За мошенничество Уголовный закон предусматривает наказание в виде тюремного срока до трех лет, кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа. В свою очередь, если мошенничество было совершено группой лиц по предварительному сговору, применяется наказание в виде тюремного срока до пяти лет,кратковременного лишения свободы, принудительных работ или штрафа, с конфискацией имущества или без.