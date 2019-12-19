Чт, 19.12.2019
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В Эстонии пожизненно заключенный стал бизнесменом

Андрей Тали и Рене Вайник.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В Вируской тюрьме сейчас сидит два пожизненно заключенных убийцы-бизнесмена, пишет Rus.Postimees.

Пожизненно заключенный Вируской тюрьмы Рене Вайник недавно начал свою деятельность в качестве предпринимателя-физического лица (FIE) и отметил своим местом деятельности тюрьму. В той же тюрьме есть еще пожизненно заключенный за двойное убийство Андрей Тали, который управляет отельным бизнесом в Пярну.

В конце 1990-х годов убивший ножом и топором 70-летнюю женщину Вайник зарегистрировал единоличную фирму 4 ноября этого года. В контактных данных фирмы указан адрес Вируской тюрьмы: Юлесыйду, 1, Йыхви.

К сожалению, не получилось у немногословного сотрудника тюрьмы узнать, каким именно предпринимательством может заниматься за решеткой пожизненно осужденный. В коммерческом регистре сферой деятельности FIE Рене Вайника отмечены "иная юридическая деятельность".

Не надо согласовывать

"Тюрьма не согласовывала и не должна согласовывать регистрацию адреса в коммерческом регистре, - ответила пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус на вопрос, знает ли тюрьма о бизнес-деятельности Вайника. – Зарегистрировал себя в качестве предпринимателя в тюрьме, можно на этот адрес получать официальные письма. Что касается деятельности отдельных заключенных, мы остаемся в курсе этого в рамках закона".

Но Вайник не единственный заключенный, который за решеткой создал бизнес. В начале 2000-х приговоренных к пожизненному заключению за двойное убийство Андрей Тали создал отельный бизнес в Пярну.

Компания Chocoloro Hostel OÜ открылась в 2017 году и единственным владельцем является Тали. Согласно сайту, бизнес по-прежнему активен, хотя фирма не представила экономические годовые отчеты и не оплатила налоги. Также у фирмы несколько долгов перед инкассо.

Бизнесмен хочет звонить

Как пожизненно заключенный Вируской тюрьмы ведет отельный бизнес, выясняется из судебного разбирательства, в рамках которого Тали требовал у административного суда отменить назначенный ему запрет на звонки. Тали объяснил в иске, что принадлежащая ему фирма помогает оплачивать его содержание и зарабатывать для себя деньги.  

"Работа предприятия и управление ведением дел происходит в основном ежедневно по телефону", - написано в судебных документах.

Тали пожаловался суду, что назначенное ему в качестве дисциплинарного наказания запрет на звонки нарушает его право на ведение бизнеса и также общение с семьей. Заключенный отметил, что запрет на звонки может привести его предприятие к банкротству.

29 октября суд решил не удовлетворять иск заключенного.

Раммус отметила, что тюрьмы не мешают бизнес-деятельности заключенных, если она остается в рамках закона.

На совести двух мужчин три жизни

Ида-Вируский уездный суд приговорил Рене Вайника в 1997 году к смертной казни, но потом наказание было заменено на пожизненное заключение. Вайник убил 70-летнюю женщину ножом и топором.

Андрей Тали приговорили к пожизненному заключению в октябре 2001 года. Согласно обвинению, пьяный Тали в 2000 году в Кохтла-Ярве возле политехникума зарезал случайного прохожего. Через несколько мгновений Тали попытался убить следующего случайного прохожего, но мужчина оказал ему сопротивление и выжил. После этого Тали отправился дебоширить в местный бар, прицепился к следующему мужчина и убил его ножом.

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