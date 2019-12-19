Детекторы дыма уже с 1 января: в каких местах квартиры их устанавливать?

Где устанавливать детекторы дыма и где этого делать не рекомендуется, рассказывает руководительница отдела продуктов собственности физических лиц страхового акционерного общества BALTA Лива Богданова.

Если ты не слышишь сигнал, то одного детектора дыма маловато

Требования, вступающие в силу с 1 января 2020 года, предусматривают, что в жилище, расположенном на одном жилом этаже, должно быть установлено не менее одного детектора дыма.

В свою очередь, в частных домах и квартирах, расположенных на нескольких этажах, на каждом из них должно быть установлено не менее одного датчика.

"Это минимальные требования к владельцу жилья, но по сути детектор дыма является одним из наиболее эффективных и дешевых способов вовремя заметить пожар. Поэтому главное — убедиться в том, что сигнал детектора слышен по всему жилью. Если нет, то одного датчика маловато. Рекомендуется установить детекторы в спальне, гостиной, в подъезде, на кухне, в погребе и коридоре", — рассказывает Лива Богданова.

Согласно обобщенной информации Латвийской пожарно-спасательной службы, большинство летальных исходов при пожаре вызвано отравлением дымом, и вероятность гибели особенно возрастает ночью. Статистика страховщика свидетельствует о том, что одной из наиболее распространенных причин пожаров в жилых помещениях является повреждение электроприборов, которые нередко возникают именно ночью, когда все домашние сладко спят.

"Основная задача детектора дыма — спасти человеческую жизнь. Резкий звук, которым датчик реагирует на дым и тепло, довольно интенсивный для того, чтобы предупредить о возможном пожаре уснувших жильцов или, если хозяина нет дома — соседей, подарив таким образом драгоценное время на спасение жизней и своевременный вызов пожарных", — напоминает Л. Богданова.

Неправильно размещенный детектор может не выполнить свою работу

По словам экспертов в области пожаротушения, единственными помещениями, где не надо устанавливать детекторы дыма, являются ванная комната и туалет. Если вы решили установить датчики дыма во всех рекомендуемых помещениях, то важно разместить их в таких зонах помещения, где они стопроцентно будут выполнять свою функцию.

Не рекомендуется устанавливать детекторы в проемах наклонной крыши, а также ближе, чем в 10 см от потолка, если датчик крепится к стене. Не подходит также зона над радиатором, не рекомендуется ставить датчик и в непосредственной близости от вентиляционных отверстий. Тяга может не позволить дыму дойти до детектора.

"Не рекомендуется устанавливать детектор в сыром месте или рядом с ним, например, рядом с душем. На кухне датчик дыма реагирует на пар, появляющийся в процессе приготовления пищи, потому существует риск того, что ложная тревога будет подниматься достаточно часто. Если на кухне установлен детектор дыма, то на время приготовления еды датчик можно отключать, но нужно не забыть потом снова его включить", — напоминает Лива Богданова, подчеркивая, что

следует обратить внимание и на расположение дверей в помещении — если между детектором и помещением есть дверь, то она может затруднять, а в некоторых случаях и не допускать движение дыма до детектора, и он в опасной ситуации может не сработать.

Чтобы детектор дыма эффективнее выполнял свою функцию, важно установить его на так называемом "пути движения дыма". Это важный фактор, который нужно учитывать при выборе места для установки детектора дыма.

Практичный подарок на Рождество, подтверждающий настоящую заботу

"Установка детектора дыма — чрезвычайно простой, быстрый и сравнительно недорогой процесс, особенно если на кону стоит цена жизни. Поэтому горячо рекомендуем не откладывать его покупку до начала следующего года, когда вступят в силу новые правила, а позаботиться о безопасности близких и жилья уже сегодня.

Возможно, это хороший и практичный подарок на Рождество, который действительно продемонстрирует вашу заботу о получателе подарка", — мотивирует Л. Богданова, рекомендуя также обдумать и возможность страхования места жительства, так как пострадать можно не только от огня в собственной квартире, но и от последствий пожара, начавшегося в квартире или доме по соседству.