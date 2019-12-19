В случае роспуска Рижской думы ее можно будет избрать на срок более пяти лет

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев.

Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.

За поправки к закону "О самоуправлениях" и закону о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу проголосовали четыре партии коалиции, а также не принадлежащий к парламентским фракциям депутат Анда Чакша и два депутата KPV LV Артус Кайминьш и Алдис Блумбергс.

Таким образом, в поддержку первого законопроекта было отдано 52 голоса, а в поддержку второго - 51 голос.

Против вышеупомянутых поправок проголосовали остальные депутаты KPV LV и партии оппозиции, однако депутат Союза "зеленых" и крестьян Янина Ялинска в голосовании по одному из законопроектов не участвовала.

Как сообщалось, в среду, после дебатов, длившихся два дня, комиссия по делам государственного управления и самоуправлений не поддержала поправки к закону "О самоуправлениях" и закону о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу.

Однако коалиция, не приняв во внимание мнение ответственной комиссии, добилась рассмотрения вышеупомянутых поправок парламентом .

На вопрос депутата Виктора Валайниса (Союз "зеленых" и крестьян) о легитимности таких действий председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) ответила, что 12 декабря Сейм принял решение рассмотреть поправки к данным законам в срочном порядке, включив их в повестку заседания 19 декабря.

"Это произошло здесь, в зале заседаний, с согласия депутатов. Мы получили от комиссии письмо, что она не поддерживает рассмотрение законопроектов на заседании. В то же время комиссия не приняла решение и не попросила исключить эти вопросы из повестки заседания. Поэтому мы рассматриваем их", - сказала спикер парламента.

Член президиума Сейма Инесе-Либиня Эгнере ("Новое Единство") заявила, что такое поведение парламентской коалиции объясняется беспрецедентностью сложившейся ситуации.

По ее мнению, регламент Сейма не дает четкого ответа о порядке действий в такой ситуации.