"Недопустимая импровизация": юридическое бюро Сейма против законопроекта о роспуске РД

Выслушав представителей Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM), Рижской думы и других инстанций, Дановскис заявил, что невозможно произвести оценку законопроекта за такое короткое время, а его аннотация содержит только утверждения.

"Фактов в моем распоряжении и, насколько мне известно, в вашем распоряжении нет. Поэтому нельзя принять решение о нарушениях. [..] Это было бы импровизацией, которая недопустима", - сказал Дановскис, обращаясь к депутатам.

Он подчеркнул, что, если на данный момент комиссия поставит точку в дебатах о том, были ли допущены Рижской думой нарушения закона, юридическое бюро не может рекомендовать передачу законопроекта о роспуске Рижской думы на рассмотрение Сеймом в первом чтении.

Дановскис заявил депутатам, что бюро в таком случае "не сможет защитить их в Конституционном суде".