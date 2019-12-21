"Литовки" и ветка метро. Десять фактов о рижской Иманте

Когда-то здесь работал известный чуть ли не на весь мир завод "Радиотехники", от которого сегодня остались лишь воспоминания на наших антресолях, а улица района была увековечена в кинокартине, собравшей несколько престижных наград. Иманта "засветилась" и в громких уголовных процессах - здесь орудовал "имантский педофил" и проживал "имантский хакер". Есть "на районе" и свои культовые места и легенды.