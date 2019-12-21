Сб, 21.12.2019
На рынке можно встретить разных людей. Не могу сказать, какие они. Бывает, что одно время, на протяжение месяца попадаются злые. А в другом месяце приходят открытые, добрые люди. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

"Литовки" и ветка метро. Десять фактов о рижской Иманте

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Факт первый: Один из самых больших микрорайонов

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Иманта - зелёный, уютный спальный микрорайон Риги, размеры которого можно сравнить с небольшим латвийским городком. 

Когда-то здесь работал известный чуть ли не на весь мир завод "Радиотехники", от которого сегодня остались лишь воспоминания на наших антресолях, а улица района была увековечена в кинокартине, собравшей несколько престижных наград. Иманта "засветилась" и в громких уголовных процессах - здесь орудовал "имантский педофил" и проживал "имантский хакер". Есть "на районе" и свои культовые места и легенды.

Галерея: Развитие микрорайона Иманта

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Факт первый: Один из самых больших микрорайонов

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