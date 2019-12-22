В Кенгарагсе и Даугавпилсе: как променады оживляют невзрачные районы

За последние годы в Латвии появилось не мало новых променадов. TVNET отправился на прогулку, чтобы рассказать про некоторые из них.

1) В апреле 2013 года уровень Даугавы в Плявиняс достиг рекордной отметки 72 м над уровнем моря. С чем стабильно справилась на тот момент еще не сданная в эксплуатацию дамба, защитив от затопления как минимум 24 жилых дома.

Сейчас дамба не только выполняет свою прямую функцию, но и служит прекрасным променадом, по которому обязательно стоит прогуляться.

ФОТО: Антон Кулагин

ФОТО: Антон Кулагин

2) За прогулкой с отличным пейзажем следует отправляться на променад вдоль реки Огре. Так же там находится крупнейший в Латвии дугообразный пешеходный мост, который однозначно стоит внимания.

ФОТО: Ogres novada TIC

С момента своего создания в середине 19-го века променады вдоль набережной линии стали неотъемлемой частью путешествий в десятках городов и поселков по всему миру. Первоначально дощатые настилы были сделаны из дерева, но в наше время термин стал обозначать любой вид пешеходной дорожки, построенной вдоль береговой линии.

3) А вот так преобразили пустырь между Даугавой и промышленным заводом в Даугавпилсе. Стены завода расписали местные художники, изобразив старинные виды города. Теперь там можно не только позаниматься спортом на уличных тренажерах, но и культурно просветиться.

4) Обновленный променад на Югле - несомненно отличный пример того, как променады оживляют невзрачные районы.

Тихий канал, атмосферное освещение, скамейки и детская площадка - что еще нужно для хорошей прогулки?

Галерея: Реконструированный променад на Югле

5) Самый длинный променад к морю находится в Царникаве.

Его длинна составляет 1800 метров прогулки по твердому покрытию и свежему лесу до самого моря. Променад проходит через природный парк Piejūra, который представляет собой покрытые лесом дюны и другие природные объекты.

Царникава расположена всего в 25 км от Риги.

ФОТО: Publicitātes foto

6) Кенгарагский променад

Вышка для наблюдения за птицами,спортивные и детские площадки, пешеходные мостики, пруды, исторические объекты, фонтан, настольный теннис, искусство, мол с лебедями и другие объекты кенгарагского променада за последние годы полюбились не только местным жителям, но и туристам.

ФОТО: Антон Кулагин

ФОТО: Антон Кулагин

ФОТО: Facebook/Julija Mihailina

Благодаря усилиям архитекторов, Кенгарагс значительно оживился, стал более спортивным и благоприятным.

На потенциал живописных пейзажей у Даугавы уже обратил внимание эстонский инвестор Kaamos, который планирует построить дома с дизайнерским фасадом и высокими стандартами качества и благоустройства. Сдача проекта планируется на конец 2020 года, но многие уже резервируют себе квартиры.

ФОТО: Publicitātes foto