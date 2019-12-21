Остерегайтесь мужчин этих трех знаков Зодиака

Рак

Мужчин-Раков можно разделить на две группы: одни любят свой дом, но при этом раздражительны, занудливы и критичны, другие же - пассивны, ленивы и безразличны. Вторые обычно вступают в брак для того, чтобы стать обладателем льгот, наследства или положения в обществе, то есть хотят получить определенные жизненные блага.

Даже если Рак любит свою жену и детей, он никогда не будет чувствовать полного удовлетворения от того, как обстоят дела в семье.

Представители этого знака Зодиака всегда найдут нечто такое, что станет поводом для критических замечаний или разочарования.

Как правило, Раки остаются верными своим половинкам только в том случае, если дома удовлетворяются все их потребности.

Скорпион

Единственный способ создать гармоничные отношения с представителем данного знака Зодиака - слепо следовать за ним во всех его начинаниях.

Скорпионы терпеть не могут доминирующих женщин - эти люди старомодны и любят показывать, кто в доме хозяин.

При этом они обожают жену и детей и достигают высот в карьере, что позволяет им успешно обеспечивать свою семью.

В глубине души Скорпионы действительно питают к близким людям самые теплые чувства, хотя зачастую не умеют их выражать.

Создать со Скорпионом успешный брак есть шанс, если вы готовы к тому, что вам придется удовлетворить все его желания - как в постели, так и вне ее.

Стрелец

Этот мужчина нуждается в мудрой и тактичной женщине рядом намного больше, чем представители других знаков Зодиака. Но этой женщине нужно быть готовой к тому, что он будет замечать все ее недостатки, несовершенства и слабые стороны.

Стрелец питает огромный интерес ко всему окружающему и хочет участвовать во всем, что происходит вокруг - нередко во вред семье и дому.

Жить с этим человеком не так трудно, но из-за отсутствия у него стабильных чувств и ярко выраженной нетерпимости ко всему, что ограничивает его свободу, избраннице придется постоянно расширять свой кругозор, чтобы ни в чем не уступать.