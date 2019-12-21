Турист рассказал, как можно бесплатно перекусить и выпить в аэропорту

Совет мужчины вызвал большой резонанс - его "трюк" обсуждают более 20 000 пользователей Сети.

Путешественник рассказал, что для того, чтобы не тратить свои деньги за еду в аэропорту, необходимо претвориться, что ваш рейс задерживается. Нужно отправиться туда, где сидят пассажиры, чей рейс задержан.

Выяснилось, что авиакомпании почти всегда таким пассажирам предлагают закуски и напитки в качестве компенсации за неудобства. В большинстве таких случаев никто не проверяет, действительно ли пассажиры, наслаждающиеся едой, являются теми, для кого еда предназначена.

В комментариях под советом мужчины один пользователь отметил, что перевозчики часто размещают закусочные в зонах обслуживания клиентов, когда несколько рейсов задерживаются.

"Всё, что нужно сделать - несколько минут постоять в очереди, взять еду и уйти", - пишет пользователь.