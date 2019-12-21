Турист рассказал, как можно бесплатно перекусить и выпить в аэропорту

Прибывание в аэропорту может быть очень утомительным - длинные очереди, различные проверки и скопления народа могут вызвать усталость и закономерно голод. Как бы было хорошо, если бы в такие моменты можно было поесть бесплатно! Своим не совсем честным способом того, как, в ожидании полёта, добыть бесплатных продуктов, на форуме Reddit поделился один путешественник, пишет портал Daily Star.
Совет мужчины вызвал большой резонанс - его "трюк" обсуждают более 20 000 пользователей Сети.
Путешественник рассказал, что для того, чтобы не тратить свои деньги за еду в аэропорту, необходимо претвориться, что ваш рейс задерживается. Нужно отправиться туда, где сидят пассажиры, чей рейс задержан.
Выяснилось, что авиакомпании почти всегда таким пассажирам предлагают закуски и напитки в качестве компенсации за неудобства. В большинстве таких случаев никто не проверяет, действительно ли пассажиры, наслаждающиеся едой, являются теми, для кого еда предназначена.
В комментариях под советом мужчины один пользователь отметил, что перевозчики часто размещают закусочные в зонах обслуживания клиентов, когда несколько рейсов задерживаются.
"Всё, что нужно сделать - несколько минут постоять в очереди, взять еду и уйти", - пишет пользователь.
Несколько участников дискуссии всё же сомневаются, что сотрудники аэропорта так свободно допускают к столу всех, без проверки билетов. Несмотря на скепсис, в комментариях были и те (жители США), кто писал, что таким образом им удалось получить бесплатную еду.