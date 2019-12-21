Хронология перестрелки на Лубянке: одного из пострадавших могли ранить сами силовики

Сперва злоумышленник совершил попытку проникновения в приемную ФСБ, а после направился в сторону штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, 2, сообщает Newsru.com.

Для этого ему пришлось пересечь забитую авто площадь, на разных сторонах которой дежурили двое сотрудников ДПС, числящихся в спецкомендатуре ФСБ. Один из них был застрелен сразу, а его коллега был тяжело ранил. После этого нападавший скрылся за колоннами напротив здания ФСБ и начал стрельбу по скрывавшимся за транспортом силовикам, ранив сотрудника, который позже умер в больнице.

Еще пять человек, в том числе гражданское лицо, получили ранения. Спустя около полчаса злоумышленника застрелил снайпер.

Портал "Медуза" сопоставил видео свидетелей, их аудиодорожки и звуки выстрелов на них. Вывод издания - одного из пострадавших могли ранить сами силовики уже после ликвидации Манюрова.

Как сообщается, уже после нейтрализации Манюрова звуки стрельбы были продолжены. В день ЧП ФСБ сообщила об убийстве злоумышленника примерно в 19.08, но последние выстрелы, по заверению журналиста "Медузы", были слышны около 19.15.

О том, что действия силовиков не были согласованы, а некоторые пострадавшие возникли уже после смерти стрелка, заявил также источник портала.

Собеседник издания охарактеризовал "межведомственным бардаком" то, что происходило после ликвидации стрелка, "потому что никто не знал, кто они, сколько их, где они".

Источник "Открытых медиа", "участвовавший в перестрелке", сообщил, что примерно в 18:50, где шёл бой напротив четвертого подъезда ФСБ, со стороны Мясницкой улицы появился отряд спецназа. Бойцам сообщили, что по крайней мере один стрелок уже убит, второй одет во все черное и продолжает оказывать сопротивление.