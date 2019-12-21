Праздничный вызов для холодильника: как навести порядок и для всего найти место

Приглашенный компанией Samsung консультант и лектор Дана Гулбе делится советами о том, как эффективно навести порядок в холодильнике и уменьшить количество пищевых отходов.

Порядок в холодильнике и в праздники, и в будни дает больше преимуществ, чем может показаться на первый взгляд, уверена организатор пространства и автор блога Dana ar kasti.

Она говорит: "Приведенный в порядок холодильник не только хорошо выглядит, но и позволяет видеть все находящиеся в нем продукты, а также избежать образования пищевых отходов, а это настоящий бич западного общества. Если вы будете тщательно следить за содержимым холодильника и использовать все продукты, то сэкономите и природные ресурсы, и деньги. В конце концов, холодильник, в котором все на своих местах, несравнимо легче чистить".

Чтобы в пору подготовки к праздникам не пришлось ломать голову над тем, как вместить в холодильник все продукты и охладить напитки, Дана Гулбе делится советами, которые пригодятся и в будни.

Пересмотрите содержимое холодильника

Дана Гулбе перед праздниками рекомендует провести ревизию холодильника, чтобы освободить место для продовольствия:

"Чтобы навести порядок в холодильнике, первым делом из него нужно выбрать все содержимое, чтобы понять, не закончился ли у каких-то продуктов срок годности и не хранятся ли в холодильнике продукты, которых в нем не должно быть. Зачастую там можно обнаружить невскрытые консервы, банки с вареньем или сухие продукты, которым лучше было бы стоять на полке при комнатной температуре. В холодильник следует класть лишь те продукты, для хранения которых действительно нужна низкая температура. То есть чем меньше, тем лучше".

Оригинальная упаковка – не всегда лучшая

Не только перед праздниками, но и в будни специалист рекомендует освобождаться от оригинальных упаковок продуктов. "Именно пластиковая пленка, в которую завернуты сыр, колбаса, мясо, творог и другие продукты, создает ощущение беспорядка. Я рекомендую либо заворачивать эти продукты в альтернативную "пленку" (например, восковые салфетки), либо держать их в контейнерах, в которых мы берем продукты с собой и которых у большинства дома довольно много. Коробочки можно сложить в холодильник более компактно и обозримо, а крышка защитит продукты от высыхания", – рассказывает Гулбе и добавляет, что контейнерами и коробочками можно также пользоваться на рынке или в безупаковочных магазинах, что избавит вас от необходимости заново упаковывать продукты и поможет сберечь природные ресурсы.

Рекомендуется выбирать холодильник со специальными ящиками, в который сохраняется необходимый уровень влажности, чтобы продукты не подсыхали и без упаковки, – в таких ящиках можно хранить мясо, рыбу, овощи и другие свежие продукты.

У каждого продукта – свое место