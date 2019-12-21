Праздничный вызов для холодильника: как навести порядок и для всего найти место

Традиционные девять блюд на Рождество – это настоящий вызов для холодильника: хозяин должен умудриться сначала вместить в него все необходимые для приготовления еды продукты, а потом – правильно хранить остатки для дальнейшего употребления.
Приглашенный компанией Samsung консультант и лектор Дана Гулбе делится советами о том, как эффективно навести порядок в холодильнике и уменьшить количество пищевых отходов.
Порядок в холодильнике и в праздники, и в будни дает больше преимуществ, чем может показаться на первый взгляд, уверена организатор пространства и автор блога Dana ar kasti.
Она говорит: "Приведенный в порядок холодильник не только хорошо выглядит, но и позволяет видеть все находящиеся в нем продукты, а также избежать образования пищевых отходов, а это настоящий бич западного общества. Если вы будете тщательно следить за содержимым холодильника и использовать все продукты, то сэкономите и природные ресурсы, и деньги. В конце концов, холодильник, в котором все на своих местах, несравнимо легче чистить".
Чтобы в пору подготовки к праздникам не пришлось ломать голову над тем, как вместить в холодильник все продукты и охладить напитки, Дана Гулбе делится советами, которые пригодятся и в будни.
Пересмотрите содержимое холодильника
Дана Гулбе перед праздниками рекомендует провести ревизию холодильника, чтобы освободить место для продовольствия:
"Чтобы навести порядок в холодильнике, первым делом из него нужно выбрать все содержимое, чтобы понять, не закончился ли у каких-то продуктов срок годности и не хранятся ли в холодильнике продукты, которых в нем не должно быть. Зачастую там можно обнаружить невскрытые консервы, банки с вареньем или сухие продукты, которым лучше было бы стоять на полке при комнатной температуре. В холодильник следует класть лишь те продукты, для хранения которых действительно нужна низкая температура. То есть чем меньше, тем лучше".
Оригинальная упаковка – не всегда лучшая
Не только перед праздниками, но и в будни специалист рекомендует освобождаться от оригинальных упаковок продуктов. "Именно пластиковая пленка, в которую завернуты сыр, колбаса, мясо, творог и другие продукты, создает ощущение беспорядка. Я рекомендую либо заворачивать эти продукты в альтернативную "пленку" (например, восковые салфетки), либо держать их в контейнерах, в которых мы берем продукты с собой и которых у большинства дома довольно много. Коробочки можно сложить в холодильник более компактно и обозримо, а крышка защитит продукты от высыхания", – рассказывает Гулбе и добавляет, что контейнерами и коробочками можно также пользоваться на рынке или в безупаковочных магазинах, что избавит вас от необходимости заново упаковывать продукты и поможет сберечь природные ресурсы.
Рекомендуется выбирать холодильник со специальными ящиками, в который сохраняется необходимый уровень влажности, чтобы продукты не подсыхали и без упаковки, – в таких ящиках можно хранить мясо, рыбу, овощи и другие свежие продукты.
У каждого продукта – свое место
"Я рекомендую размещать продукты в холодильнике в соответствии со следующим принципом: на верхние полки класть то, что нужно съесть сразу, а на нижние – то, что требует приготовления. На самую нижнюю полку можно положить сырые мясо и рыбу – желательно в закрывающихся пластмассовых контейнерах. Это необходимо как для порядка, так и из гигиенических соображений. А дверца холодильника подходит для хранения различных готовых соусов, сливочного масла и безалкогольных напитков", – делится советом специалист.
В морозильной камере отдельных холодильников Samsung имеется зона Cool select: в ней можно настроить различные температурные режимы и при необходимости установить поддерживаемую в основной части холодильника температуру, чтобы хранить на ней, например, свежее мясо или рыбу, для которых нигде больше не нашлось места. Cool select позволяет выбрать один из четырех температурных режимов: Fridge (+2 °C), Chill (-1 °C), Soft Freezer (-5 °C) и Freezer (-15 ~ -23 °C).
Не выбрасывайте, а группируйте
Не всегда гости справляются со всеми девятью блюдами, однако не стоит спешить избавляться от остатков. Если видите, что съесть оставшееся в ближайшие дни не сможете, подумайте, что из этого можно заморозить, а что – использовать для приготовления других блюд.
Например, несъеденные пипаркукас можно превратить в основу для чизкейка. Для хранения остатков блюд Дана Гулбе советует использовать все те же коробочки и баночки для продуктов и отмечает, что, если осталось всего понемногу, в один пластмассовый контейнер можно сложить, например, различные виды сыра или мясных изделий. Она рассказывает, что группировать продукты будет нелишним и в обычные дни:
"В нашем доме очень популярна коробочка для завтраков, в которой мы держим хлеб, сыр, сливочное масло и еще какой-нибудь продукт. Благодаря этому приготовить бутерброд можно быстро и просто, ведь все необходимое можно выбрать одним движением руки".
Не забывайте об уборке
Если все в холодильнике будет на своих местах, чистить его будет несложно. Гулбе рекомендует сделать это сразу после праздников, а в обычное время – раз в неделю. Для этого нужно полностью освободить холодильник, пересмотреть сроки годности, а сам холодильник протереть и положить продукты обратно. Вглубь следует положить недавно купленные продукты, а спереди – те, что нужно съесть первыми.
Следует помнить о том, что приведенный в порядок холодильник сможет более эффективно работать. Холодную температуру в холодильнике поддерживает поток холодного воздуха. Если холодильник переполнен, воздух циркулирует недостаточно хорошо, из-за чего устройство не может обеспечить нужную температуру и продукты могут быстрее испортиться. Нужно следить и за тем, чтобы продукты не мешали закрывать дверцу холодильника. Если она остается открытой, в холодильник попадает теплый воздух и заставляет устройство работать на полную мощность в попытке этот воздух охладить.