Фото: Борис Джонсон раздал индейку на военной базе в Эстонии

Джонсон встретился с премьер-министром Юри Ратасом и посетил Тапа, где служит почти 800 британских военных. Премьер-министр Великобритании надел фартук и стал накладывать солдатам еду, а затем сел обедать с ними за одним столом. Соединенное Королевство координирует службу боевой группы НАТО в Тапа, британские истребители с мая по сентябрь участвовали в миссии ПВО стран Балтии на авиабазе Эмари.

"Я рад приветствовать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Эстонии, – сказал наш премьер Юри Ратас. – Этот визит показывает особые и очень близкие двусторонние отношения между нашими странами, в более широком смысле и то, что Великобритания — наш важный стратегический партнер, который продолжает вносить весомый вклад в союзнические отношения и безопасность Европы".

"После выхода Соединенное Королевство станет для ЕС очень особенным партнером ЕС и близким союзником, все мы прилагаем для этого усилия. Мы хотим, чтобы у нас были максимально тесные отношения во всех сферах, особенно иностранной, оборонной и политике безопасности, а также в экономике и образовании", – отметил Ратас.

Премьер-министры также обсудили сотрудничество в сфере цифровых и кибертехнологий.

"Мы видим здесь пока не использованные возможности и хотим дальше развивать наше сотрудничество. Я также пригласил премьер-министра Джонсона на предстоящий цифровой саммит, который состоится осенью следующего года и предшествующую ему встречу с коллегами из Северных и Балтийских стран и Ирландии, чтобы вместе обсудить сотрудничество по поиску решений в сфере электронного здравоохранения и европейской базы данных здравоохранения", – добавил Ратас.