В столицах стран Балтии растут цены на бензин

Самый дорогой бензин на этой неделе был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе.

Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге цена бензина на автозаправочных станциях (АЗС) Circle K на этой неделе увеличилась на 0,8% - до 1,304 евро за литр. Цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,224 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки на АЗС Circle K на этой неделе выросла на 0,5% - до 1,151 евро за литр. Цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,089 евро за литр.

В Таллине цены на 95-й бензин и дизельное топливо выросли на 1,7%, составив 1,422 евро за литр на оба вида топлива.