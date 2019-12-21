Сб, 21.12.2019
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В столицах стран Балтии растут цены на бензин

Машина у заправки. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

На прошедшей рабочей неделе в столицах всех трех стран Балтии выросли цены на бензин 95-й марки, свидетельствуют данные агентства LETA.

Самый дорогой бензин на этой неделе был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе.

Самая высокая цена на дизельное топливо также была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе.

В Риге цена бензина на автозаправочных станциях (АЗС) Circle K на этой неделе увеличилась на 0,8% - до 1,304 евро за литр. Цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,224 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки на АЗС Circle K на этой неделе выросла на 0,5% - до 1,151 евро за литр. Цена дизельного топлива не изменилась и составила 1,089 евро за литр.

В Таллине цены на 95-й бензин и дизельное топливо выросли на 1,7%, составив 1,422 евро за литр на оба вида топлива.

Цена автогаза на этой неделе в Риге увеличилась на 1,8% - до 0,565 евро за литр. В Таллине автогаз подорожал на 0,2% до 0,63 евро, в Вильнюсе - на 5,4% до 0,583 евро за литр.

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