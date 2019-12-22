30 стран за два года: ребята из Латвии совершили кругосветку и вернулись домой

В недавнем интервью на YouTube-канале "Говорящие головы" ребята рассказали о проделанном пути и полученном опыте.

Объехав 30 стран, они пришли к выводу, что самый лучший автостоп - это автостоп в России:

"Можно уехать очень быстро. Среднее время ожидания машины на трассе - 10-15 минут",

- рассказал Игорь, добавив, что в Китае - все наоборот. Там, например, среднее время ожидания машины составляет три часа.

В то же время личный рекорд ребят по ожиданию машины пришелся не на Китай, а США - там они прождали водителя, который бы согласился их подвезти, 4,5 часа.

По их признанию, главное в такие моменты не отчаиваться. Кстати, Русаковы отметили, что не надо стопить автомобили в плохом расположении духа - когда у них не хватало сил улыбаться в ожидании своего водителя, они делали перерыв и возвращались останавливать машины с новыми силами на позитиве.

Их личный рекорд с одним водителем составил 7 дней! С путешественником из США ребята проехали 1600 км с юга на север Австралии.

Примечательно, что ночевали они с водителем в разных местах - мужчина в годах останавливался в отелях, а ребята спали в палатке, но по утрам он все же приезжал за ними, и они вместе следовали по намеченному пути.

Еще один рекорд Русаковы поставили в Китае, за два дня проехав 1400 км с одним и тем же водителем. Этот мужчина не только кормил ребят, но и оплатил им ночевку в гостинице.

В то же время будет неправильно полагать, что ребят подвозили богатые люди. По их признанию, гораздо чаще останавливаются люди со средним достатком:

"90% водителей были либо со средним достатком, либо ниже среднего.

Большая редкость, когда подбирал человек на хорошей машине - как правило, они едут мимо и не смотрят в вашу сторону", - заключил Игорь.