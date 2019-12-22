"Если бы я показала фотографии, какой я была раньше, была бы сенсация". Петравича о внешности

Подводя итоги года, министр благосостояния Рамона Петравича дала большое интервью изданию Vakara Ziņas. Среди прочего она рассказала, как ей удается сохранять женственность.
Как выяснилось, одним из символов женственности Петравича считает платья - именно их она предпочитает брюкам, которые никогда не надевает.
Помимо этого Рамона Петравича поделилась, что все очень просто - женщина должна себя как любить, так и быть самокритичной.
По ее мнению,
женщине необходимо "заставить себя надеть лучшее платье, накрасить губы любимой помадой, чаще смотреться в зеркало и ничего не бояться!
Главное - всегда стремиться к самодостаточности и быть в гармонии с собой".
"Если вы хотите что-то изменить, не бойтесь отказа! Стучитесь во все двери, куда душе угодно - конкурсы, вакансии. Определенно все получится!" - говорит министр.
Она призналась, что у нее есть много о чем рассказать из собственной жизни.
"Я реальный пример того, как женщина может сама построить свою собственную карьеру и достигнуть целей.
Если бы я показала свои фотографии, какой я была раньше, это, безусловно, была бы сенсация.
Может, когда-нибудь я это сделаю. Дело не в моей должности, а в женской половине.
Как, меняя привычки, меняется и образ жизни, и наш образ. Это история о том, что женщина в возрасте 40-50 лет может выглядеть лучше, чем в 30 лет. Так что не надо думать - мне сейчас 40, и что я могу с этим поделать.
Я могу утверждать, что жизнь начинается и после 40 лет, потому что у меня именно в этом возрасте началась настоящая жизнь",
- призналась Петравича.
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