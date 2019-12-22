"Если бы я показала фотографии, какой я была раньше, была бы сенсация". Петравича о внешности

Как выяснилось, одним из символов женственности Петравича считает платья - именно их она предпочитает брюкам, которые никогда не надевает.

Помимо этого Рамона Петравича поделилась, что все очень просто - женщина должна себя как любить, так и быть самокритичной.

По ее мнению,

женщине необходимо "заставить себя надеть лучшее платье, накрасить губы любимой помадой, чаще смотреться в зеркало и ничего не бояться!

Главное - всегда стремиться к самодостаточности и быть в гармонии с собой".

"Если вы хотите что-то изменить, не бойтесь отказа! Стучитесь во все двери, куда душе угодно - конкурсы, вакансии. Определенно все получится!" - говорит министр.

Она призналась, что у нее есть много о чем рассказать из собственной жизни.

"Я реальный пример того, как женщина может сама построить свою собственную карьеру и достигнуть целей.

Если бы я показала свои фотографии, какой я была раньше, это, безусловно, была бы сенсация.

Может, когда-нибудь я это сделаю. Дело не в моей должности, а в женской половине.

Как, меняя привычки, меняется и образ жизни, и наш образ. Это история о том, что женщина в возрасте 40-50 лет может выглядеть лучше, чем в 30 лет. Так что не надо думать - мне сейчас 40, и что я могу с этим поделать.

Я могу утверждать, что жизнь начинается и после 40 лет, потому что у меня именно в этом возрасте началась настоящая жизнь",

- призналась Петравича.