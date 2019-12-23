Пн, 23.12.2019
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Видео: Галкин с Пугачевой снялись в новогодней программе Ивлеевой

Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в концертный зал "Дзинтари"

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Максим Галкин разместил на своей Instagram-странице тизер праздничного выпуска шоу Насти Ивлеевой. 

Популярный блогер Настя Ивлеева под Новый год попадает в забавную историю. Девушка оказывается в настоящем замке. 

Скорее всего программу будет посвящена новогоднему приключению. Из короткого ролика понятно, что съемки проходили в особняке звезд.  в подмосковной деревне Грязь.

Подписчики положительно отреагировали на видеоанонс. 

"Бомба!", "Ну все! Теперь будут дружить семьями… Элджей - Настя, вы с Аллой", "Альтернативный голубой огонек", "Серьезно?", "Ждем" - писали восторженные фолловеры.

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