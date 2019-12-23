Видео: Галкин с Пугачевой снялись в новогодней программе Ивлеевой

Максим Галкин разместил на своей Instagram-странице тизер праздничного выпуска шоу Насти Ивлеевой.
Популярный блогер Настя Ивлеева под Новый год попадает в забавную историю. Девушка оказывается в настоящем замке.
Скорее всего программу будет посвящена новогоднему приключению. Из короткого ролика понятно, что съемки проходили в особняке звезд. в подмосковной деревне Грязь.
Подписчики положительно отреагировали на видеоанонс.
"Бомба!", "Ну все! Теперь будут дружить семьями… Элджей - Настя, вы с Аллой", "Альтернативный голубой огонек", "Серьезно?", "Ждем" - писали восторженные фолловеры.