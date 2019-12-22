Макрон отказался от пенсии президента

Как сообщает газета "Паризьен", Макрон не будет получать президентскую пенсию, поскольку он уверен "что этот закон из области обязательственного права должен быть стандартизирован".

Издание отмечает, что президент является единственным, кто может воспользоваться такой пенсией. Согласно закону 155 года, при уходе с поста бывшие президенты получают пожизненную выплату, которая соразмерна зарплате государственного советника - 6220 евро в месяц.

Газета подчеркивает, что президент Франции лишь хочет быть последовательным, отказавшись от пенсии. Последовательностью предусмотрено, что закон не будет применяться ни к одному из следующих президентов.

Макрон также решил больше не принимать участие в заседаниях Конституционного совета Франции. Бывшие президенты страны являются пожизненными членами этого совета и получают вознаграждения в размере 13,5 тысяч евро ежемесячно.