В Лабрагсе снова обвалился береговой утес

Редактор новостей погоды Латвийского телевидения Том Брицис в социальной сети Facebook прокомментировал, что обрушению утесов способствует теплая погода, в то же время латвийское побережье на всей протяженности подвержено эрозии, что означает, что уже сотни и тысячи лет море "поедает" наши берега.

"Это естественный процесс. Изменения климата могут быть способствующим фактором", - подытожил Брицис.

Напомним, предыдущее обрушение берега в Лабрагсе было зафиксировано в начале ноября. Тогда обвал составил около 13 метров в длину и 2-3 метра в глубину.