Пн, 23.12.2019
Хочу отдать должное моему сопернику. Он дрался со мной как с мужчиной. Уважаю его за это. Мне пришлось приложить много сил, чтобы оказаться здесь. Но это только начало. Патрисио Мануэль, профессиональный боксёр-трансгендер

В Лабрагсе снова обвалился береговой утес
Фото

ФОТО: Facebook.com/ingus.antonovics

В социальной сети Facebook появились фотографии нового обрушения берегового утеса в Лабрагсе Вентспилского края. Автор фотографий - Ингус Антоневич, который сообщил и о прежнем обвале.

Редактор новостей погоды Латвийского телевидения Том Брицис в социальной сети Facebook прокомментировал, что обрушению утесов способствует теплая погода, в то же время латвийское побережье на всей протяженности подвержено эрозии, что означает, что уже сотни и тысячи лет море "поедает" наши берега.

"Это естественный процесс. Изменения климата могут быть способствующим фактором", - подытожил Брицис.

Напомним, предыдущее обрушение берега в Лабрагсе было зафиксировано в начале ноября. Тогда обвал составил около 13 метров в длину и 2-3 метра в глубину.

Самоуправление на месте обрушения установило предупреждающие знаки, чтобы туристы и местные жители были проинформированы о возможном дальнейшем обрушении береговой линии.

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