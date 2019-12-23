Эпидемиологи рассказали, с чем связана вспышка норовируса в Лиепае

К таким выводам по результатам эпидемиологического расследования пришел Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В ходе расследования были опрошены жители и работники нескольких предприятий города, у которых наблюдались признаки заболевания.

Все опрошенные указали, что ели в ресторане Daily компании Baltic Restaurants Latvia на улице Зиемелю, 19 или пользовались доставкой еды.

Как сообщалось, в ноябре острой кишечной инфекцией в Лиепае заболели 116 человек, в том числе работники четырех предприятий. Четыре человека были госпитализированы.