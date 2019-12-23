Эпидемиологи рассказали, с чем связана вспышка норовируса в Лиепае

Из 116 заболевших норовирусом жителей Лиепаи семеро являются работниками предприятия общественного питания Baltic Restaurants Latvia, а вспышка связана с употреблением еды, приготовленной в одном пищеблоке.
К таким выводам по результатам эпидемиологического расследования пришел Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В ходе расследования были опрошены жители и работники нескольких предприятий города, у которых наблюдались признаки заболевания.
Все опрошенные указали, что ели в ресторане Daily компании Baltic Restaurants Latvia на улице Зиемелю, 19 или пользовались доставкой еды.
Как сообщалось, в ноябре острой кишечной инфекцией в Лиепае заболели 116 человек, в том числе работники четырех предприятий. Четыре человека были госпитализированы.
Продовольственно-ветеринарная служба провела проверку в ресторане Daily на улице Зиемелю, 19 и обнаружила нарушения общих гигиенических требований и других требований к приготовлению пищи.