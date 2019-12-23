На время празднования Нового года в Риге закроют набережную 11 ноября

С 20:00 понедельника, 30 декабря, до 15.00 среды, 1 января, будет запрещено останавливаться и стоять на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной набережной улице со стороны Вецриги между улицами Яуниела и Полю гате.

Закрыто движение в эти дни будет на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас, на участке ул. Полю гате от набережной до ул. Пилс, на участке ул. Бискапа гате от площади Гердера до набережной и на параллельной набережной улице со стороны Вецриги на участке от ул. Яуниела до улиц Бискапа гате и Полю гате.

В свою очередь с 8.00 понедельника, 30 декабря, до 7.00 среды, 1 января, для транспорта и пешеходов будет закрыта дамба AB, а с 23.30 вторника, 31 декабря, до 00.20 среды, 1 января, при необходимости будет закрыто движение транспортных средств по ул. Кугю на участке от ул. Триядибас до ул. Старая Русас, съезд с Каменного моста на ул. Кугю и на ул. Мукусалас под Каменным мостом и на мосту.