VID продолжит рассылку "писем счастья". Кому они могут прийти?

В прошлом году такие письма получили около 99 000 человек, у которых оборот по счету превышал задекларированные доходы как минимум на 20 000 евро.

Примерно четверть адресатов отреагировали - некоторые задекларировали дополнительный доход (включая прирост капитала) на сумму около 9 миллионов евро. Были и случаи, когда люди предоставляли чеки и объяснения, подтверждающие обоснованные расходы, и даже получали возврат из бюджета.

В целом эта инициатива оказала положительное влияние на госбюджет, подчеркнула Шмите-Роке.

VID продолжит подобную практику, но уже с фокусом на меньшие группы. Также она признала, что первая массовая рассылка выявила недостатки - налоговая служба не справилась с качественным обслуживанием столь большого количества обращений, что вызывало беспокойство у некоторых жителей по поводу правильности предоставленных данных.

VID учел полученные отзывы и в этом году ответит тем, кто не получил ответа в прошлом. При этом около половины адресатов на письма так и не отреагировали. Были и те, кто просили разъяснить, в чем именно проблема и что конкретно от них требуется.

С теми, у кого наибольшие суммы расхождений, VID работает индивидуально и запрашивает доказательства. Примерно в 20 случаях разница между оборотом по счету и задекларированными доходами превышала миллион евро.

В отношении жителей, которые полностью проигнорируют запросы VID, будут применяться предусмотренные законом меры.

При этом, по словам Шмите-Роке, важно соблюдать принцип соразмерности и учитывать, было ли нарушение злонамеренным, ведь цель службы - не наказать, а напомнить о налоговых обязательствах тем, кто, возможно, действительно не знал, забыл или не понимает сложную налоговую систему.