Завершен ремонт Овощного павильона: что изменится для посетителей Центрального рынка?

Овощной павильон был закрыт с начала 2022 года, когда порывы ветра сорвали часть покрытия крыши, после чего павильон был закрыт. Работы по реконструкции и замене крыши завершились в апреле 2024 года, однако после этого в павильоне нужно было дополнительно выполнить запланированные работы по усилению конструкций крыши.

Общая стоимость ремонтных работ составила 1,3 миллиона евро, из них 709 тысяч евро - на замену покрытия крыши, а 612 тысяч евро - на усиление конструкций крыши.

С открытием Овощного павильона туда временно будут перемещены торговцы промышленными товарами из Молочного павильона, а также будет создана еще одна зона общественного питания.

Это позволит в ближайшее время начать запланированные работы по укреплению конструкций крыши Молочного павильона, на которые будет выделено около 633 тысяч евро. После этих работ, к концу 2025 года Молочный павильон будет готов к реализации проекта MULTICLIMACT, финансируемого ЕС.

В рамках проекта планируется установка инновационной системы отопления, которая повысит энергоэффективность здания и его устойчивость к климатическим изменениям. Общие инвестиции - до 1,3 миллиона евро.