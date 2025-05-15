Завершен ремонт Овощного павильона: что изменится для посетителей Центрального рынка?

Завершились работы по усилению металлических конструкций крыши Овощного павильона Рижского Центрального рынка. Это позволит восстановленному павильону в ближайшее время открыться для торговцев и посетителей. Об этом сообщила компания SIA Rīgas nami.
Овощной павильон был закрыт с начала 2022 года, когда порывы ветра сорвали часть покрытия крыши, после чего павильон был закрыт. Работы по реконструкции и замене крыши завершились в апреле 2024 года, однако после этого в павильоне нужно было дополнительно выполнить запланированные работы по усилению конструкций крыши.
Общая стоимость ремонтных работ составила 1,3 миллиона евро, из них 709 тысяч евро - на замену покрытия крыши, а 612 тысяч евро - на усиление конструкций крыши.
С открытием Овощного павильона туда временно будут перемещены торговцы промышленными товарами из Молочного павильона, а также будет создана еще одна зона общественного питания.
Это позволит в ближайшее время начать запланированные работы по укреплению конструкций крыши Молочного павильона, на которые будет выделено около 633 тысяч евро. После этих работ, к концу 2025 года Молочный павильон будет готов к реализации проекта MULTICLIMACT, финансируемого ЕС.
В рамках проекта планируется установка инновационной системы отопления, которая повысит энергоэффективность здания и его устойчивость к климатическим изменениям. Общие инвестиции - до 1,3 миллиона евро.
В Рижском Центральном рынке находится пять крытых павильонов: Молочный, Мясной, Рыбный, Овощной и Гастрономический. Все они в ближайшее время нуждаются в масштабных восстановительных работах. Объем запланированных инвестиций от SIA Rīgas nami в обеспечение функционирования павильонов до конца 2025 года составляет 1,9 миллиона евро.
По актуальным оценкам, для восстановления павильонов Рижского Центрального рынка требуется не менее 16 миллионов евро, а общий объем инвестиций в благоустройство территории оценивается более чем в 26 миллионов евро.
Если будет реализован предусмотренный в концепции вариант развития, предполагающий адаптацию Мясного павильона под функции искусства и культуры, то это может потребовать еще дополнительно 13 миллионов евро. Окончательное решение о дальнейшем развитии Рижского Центрального рынка и необходимых инвестициях предстоит принять владельцу рынка - Рижскому самоуправлению.
Рижский Центральный рынок с момента своего основания в 1930 году является одним из крупнейших рынков Европы. Общая площадь земли составляет 9,9 га, из которых статус рынка присвоен территории площадью 6,7 га.
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