Вт, 24.12.2019
Сейчас, когда адекватный человек видит что-то, у него в голове возникает мысль – а не манипулируют ли мной? Андрей Коняев, научный журналист

Что делать если потеют стёкла в машине?

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Запотевшие стёкла автомобиля не только раздражают, но и угрожают безопасности во время поездки. 

Окна автомобиля запотевают изнутри, поскольку они конденсируют влагу в воздухе. Эта проблема становится особенно острой осенью и зимой, когда воздух прохладнее и не способен удерживать влагу. В результате влага оседает на поверхностях с холодным остеклением, поясняет AutoBild, добавляя, что источником влаги может быть выдыхаемый воздух, мокрая одежда и т.д.

Что делать, если стёкла запотели, а в дорогу нужно отправляться как можно быстрее? Приводим советы, которые смогут пригодиться водителям. 

  • Даже тогда, когда на улице холодно, нужно немного приоткрыть окно. Этот метод хорошо работает именно в очень холодную погоду, поскольку он может быстро высвободить теплый, влажный выдыхаемый воздух из салона. В противном случае окна запотеют ещё больше;
  • в системе отопления весь воздух, поступающий в салон, должен быть направлен на лобовое стекло, а температура должна быть максимальной. Рекомендуется следить за тем, чтобы практически весь поток воздуха использовался для сушки ветрового стекла;
  • зимой это покажется излишним, но мощным средством против запотевания окон является система кондиционирования, так как в ней воздух более сухой;
  • если будет включена система рециркуляции воздуха - влажный воздух будет поступать в салон, а окна все равно будут запотевать;
  • при использовании губки следует удостовериться, что она специально предназначена для удаления влаги. Также следует чистить окно не хаотично, а в одном направлении;
  • нет необходимости в лишней влаге в салоне, поэтому обязательно перед посадкой очиститесь от воды и снега.

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