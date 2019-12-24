Что делать если потеют стёкла в машине?

Запотевшие стёкла автомобиля не только раздражают, но и угрожают безопасности во время поездки.
Окна автомобиля запотевают изнутри, поскольку они конденсируют влагу в воздухе. Эта проблема становится особенно острой осенью и зимой, когда воздух прохладнее и не способен удерживать влагу. В результате влага оседает на поверхностях с холодным остеклением, поясняет AutoBild, добавляя, что источником влаги может быть выдыхаемый воздух, мокрая одежда и т.д.
Что делать, если стёкла запотели, а в дорогу нужно отправляться как можно быстрее? Приводим советы, которые смогут пригодиться водителям.
- Даже тогда, когда на улице холодно, нужно немного приоткрыть окно. Этот метод хорошо работает именно в очень холодную погоду, поскольку он может быстро высвободить теплый, влажный выдыхаемый воздух из салона. В противном случае окна запотеют ещё больше;
- в системе отопления весь воздух, поступающий в салон, должен быть направлен на лобовое стекло, а температура должна быть максимальной. Рекомендуется следить за тем, чтобы практически весь поток воздуха использовался для сушки ветрового стекла;
- зимой это покажется излишним, но мощным средством против запотевания окон является система кондиционирования, так как в ней воздух более сухой;
- если будет включена система рециркуляции воздуха - влажный воздух будет поступать в салон, а окна все равно будут запотевать;
- при использовании губки следует удостовериться, что она специально предназначена для удаления влаги. Также следует чистить окно не хаотично, а в одном направлении;
- нет необходимости в лишней влаге в салоне, поэтому обязательно перед посадкой очиститесь от воды и снега.