Что делать если потеют стёкла в машине?

Окна автомобиля запотевают изнутри, поскольку они конденсируют влагу в воздухе. Эта проблема становится особенно острой осенью и зимой, когда воздух прохладнее и не способен удерживать влагу. В результате влага оседает на поверхностях с холодным остеклением, поясняет AutoBild, добавляя, что источником влаги может быть выдыхаемый воздух, мокрая одежда и т.д.