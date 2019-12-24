Медики рассказали о главных "опасностях" Нового года

Статистика NMPD показывает, что люди во время праздников в основном получают травмы в состоянии алкогольного опьянения.

Обычно это переломы, травмы головы, рваные раны, тяжелые повреждения разных органов после падений с большой высоты, например, балконов и лестниц.

Каждый год в больницу на праздники поступают пациенты с переохлаждением тела и обморожениями, полученными в состоянии алкогольного опьянения, когда люди по дороге домой после празднования засыпают на улице.

Также во время праздников учащаются травмы, полученные в результате неосторожного использования пиротехники.

Как рассказала представитель NMPD, например, в прошлом году на Новый год серьезно пострадали три человека, а годом ранее число пострадавших было рекордным - 12 человек. Чаще всего пиротехника взрывается в руках людей, попадает в лицо или ноги.

Такие травмы нередко очень серьезны и оставляют последствия на всю жизнь.

NMPD также призывает не допускать ситуаций, когда маленькие дети остаются одни в помещении с зажженными свечами, электрическими гирляндами или легко доступными стеклянными елочными украшениями, так как без присмотра малыши могут получить различные травмы.