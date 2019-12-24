Опрос: Жители одинаково доверяют продавцам как подержанных, так и новых автомашин

Подобная тенденция закономерна, поскольку отрасль торговли подержанными автомашинами в стране постепенно упорядочивается, говорит председатель совета Longo Latvia Эдгарс Церпс.

"Доверие покупателей к продавцам подержанных автомашин растет, поскольку на рынок выходят честные игроки, постепенно упорядочивается и сама отрасль, предлагая прозрачный и надежный процесс приобретения автомашин. Если когда-то, принимая решение о покупке подержанной автомашины, покупатели были вынуждены приобретать "кота в мешке" и не могли быть полностью уверены в качестве автомашин, то сейчас на рынке подержанных автомашин есть участники, подтверждающие качество автомобилей документами, свидетельствующими как о первой стране регистрации автомашины, так и о достоверности показателей одометра. Можно получить также отчет о сервисной истории и послепродажную гарантию на приобретенную автомашину. Т

аким образом покупатель может быть уверен в своем выборе, поскольку продавец берет на себя ответственность и гарантирует качество продукта", – поясняет представитель Longo Latvia.

Большинство жителей выбирают подержанные автомашины

Опрос показал также, что большинство (87 %) владельцев личных автомашин приобретали бывшие в употреблении транспортные средства, в то время как 6 % опрошенных покупали новые, а не подержанные автомашины. Между тем у 7 % опрошенных нет личного автомобиля.

Представитель Longo Latvia комментирует, что, во-первых, подобная тенденция, конечно, объясняется финансовыми соображениями – цена подержанной автомашины ниже цены нового транспортного средства.

Во-вторых, это рациональные соображения – в наше время выбор подержанных и малопользованных автомашин достаточно широк, позволяя каждому найти желаемую модель автомашины по хорошей цене. К примеру, дилер подержанных автомашин Longo Latvia предлагает онлайн на выбор 500 автомашин, кроме того, более 250 транспортных средств доступны на торговой площадке.

Следует отметить, что и молодые водители, еще не обладающие достаточным опытом вождения, зачастую по хозяйственным соображениям в качестве первой личной автомашины выбирают уже бывшую в употреблении, а, с обретением опыта вождения, задумываются и о покупке нового транспортного средства, говорит представитель Longo Latvia.

Подержанную автомашину чаще всего покупают через порталы объявлений

Опрос показал, что большинство жителей (44 %) покупали подержанный автомобиль, присмотрев его на порталах объявлений или в социальных сетях. Каждый четвертый нашел свое бывшее в употреблении транспортное средство и купил его у дилера подержанных автомашин (26 %), а 14 % покупали автомобиль у друзей или знакомых. Согласно результатам опроса, некоторые автовладельцы покупали свои транспортные средства за рубежом, иногда автомашина была также получена в подарок.

Опрос проводился онлайн в декабре этого года, в нем приняли участие 302 респондента разного пола и возраста со всей Латвии.