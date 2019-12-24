Рождественская акция TVNET: читатели подарили чудо детям

Письма с рисунками в этом году пришли со стороны Курземе и Видземе. На этот раз грузовик с подарками привел в Попе, где нас с нетерпением ждали 30 трудолюбивых писателей.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Среди этих детей были те, которым не суждено ходить и танцевать, слушать и петь, безопасно дышать, есть всё, что захочется или принимать мир таким, каким видим и понимаем его мы.

Среди них были и детишки, которые столкнулись с долгой и тяжёлой борьбой с болезнью, против которой ещё нет лекарств... Однако они не отличаются от других детей своей верой в чудо и рождественских гномов!

И в этом году, благодаря детскому фонду, мы смогли узнать мечты именно тех малышей, которым радость необходима больше всего. Прочитали письма, начали искать детям рождественских гномов! В такие моменты становится тепло на сердце, ведь гномы тут, рядом и они отзываются. Некоторые уже не первый год знакомы с акцией и сами ждут писем.

ФОТО: TVNET

ФОТО: TVNET

Нужно сказать, что мы можем гордиться читателями TVNET, чья искренность и готовность помочь настолько велики, что они почти бегут к списку подарков.

Мы дали возможность помочь всем, кто только хотел, и в двух машинах с полными багажниками, мы отправились к детям, которые с нетерпением ждали нас в Доме культуры Попе.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вместе с рождественскими гномами TVNET отправилась певица и актриса Вита Бальчунайте, которая порадовала детей песнями, играми, а также не уставала своей любовью согревать каждого, кто желал этого.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Когда пришло время подарков, в помещении воцарилась тишина, поскольку никто из присутствующих не хотел упустить момент, когда будет названо его имя.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дети нас поразили своими красивыми стихотворениями и песнями. Все подарки были честно обменены на стишок!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Восторг детей относительно полученных подарков словами не описать, поскольку они действительно их ждали - спасибо ещё раз, дорогие читатели!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Все это мероприятие, которое принесло улыбку детям, является для нас самих огромным подарком! В такие моменты ты понимаешь, что самый большой подарок для человека - второй человек!

Приятно осознавать, что TVNET ежедневно читают люди, которые рады взяться за добрые дела. Это действительно радует, и хочется подарить им в ответ интересные, красивые и тёплые чувства!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В этом году с коллективом TVNET вместе отправилось несколько друзей, которым хотелось бы сказать огромное спасибо. Без них встреча не вышла бы такой интересной и доброй!

Спасибо:

Дорогим читателям TVNET;

Актрисе, музыканту и ведущей мероприятий Вите Бальчунайте;

Латвийскому детскому фонду и Веронике;

Иеве Самите-Церпе, члену правления центра "Cimdiņš";

Дому культуры Попе и особенная благодарность Индре за приём;

И, конечно, всему коллективу TVNET!

Смотрите фото в нашей галерее!