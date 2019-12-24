Нетрезвая британка пыталась открыть дверь самолета в воздухе. По тревоге подняли истребители

Пассажирка рейса авиакомпании Jet2, летевшего в Турцию, на суде в понедельник признала, что пыталась открыть дверь самолета, когда он находился в воздухе. Ее обвиняют в нарушении безопасности авиаперелетов и в нападении - женщина ударила и оцарапала ногтями бортпроводника, который пытался ей помешать.

Инцидент произошел 22 июня. Тогда по тревоге были подняты в воздух два истребителя британских ВВС, которые сопроводили лайнер обратно в лондонский аэропорт Станстед. Догоняя пассажирский самолет, истребители преодолели звуковой барьер, Звуковая волна, которая возникает на такой скорости, слышимая как громкий удар, встревожила жителей юго-востока Англии.

Открытие двери самолета на большой высоте чревато разгерметизацией салона и может иметь катастрофические последствия. В то же время эксперты говорят, что благодаря конструкции двери авиалайнера открыть ее в воздухе одному человеку практически невозможно.

Приговор девушке вынесут 24 января в суде города Челмсфорд.

Линия защиты

Адвокат подсудимой Оливер Саксби на суде согласился, что его клиентка в момент происшествия безусловно была пьяна.

"Любой увидит, что это не вполне уравновешенная молодая женщина, переживающая трудные времена и измученная проблемами", - сказал он.

"За семнадцать дней до произошедшего в самолете она была приговорена к общественным работам за схожее правонарушение. Это, правда, случилось не в воздухе, но также было связано с алкоголем и потерей самоконтроля", - сказал адвокат.

Однако смягчающим обстоятельством адвокат считает, то, что Хейнс стала более тесно взаимодействовать с организацией анонимных алкоголиков.

Судья предупредил девушку, что суд рассмотрит все варианты наказания.