Соратника Навального увезли служить на Новую Землю. Законно ли это?

Я только что разговаривала с Русланом по телефону, он сказал, где он https://t.co/ZJKxVDB9f4 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 24, 2019

По словам Ярмыш, он находится в войсковой части 23 662. Как отмечается, часть находится на закрытой территории, адвокаты попасть к нему не могут.

Законно ли это?

Издание "Медуза" попросило координатора правозащитной организации "Гражданин и Армия" Сергея Кривенко рассказать, законен ли такой призыв в армию. Он ответил, что "конечно, это незаконно".

"Призыв не должен происходить с применением насилия", - пояснил изданию Кривенко.

Основатель ФБК Алексей Навальный также заявил, что принудительная доставка на призывной пункт незаконна, поскольку Шаведдинов смог оспорить решение призывной комиссии, что значит - пока жалобу рассматривает суд, призыв должен быть приостановлен.

Как сообщают российские СМИ, Шаведдинов два раза подавал иски об оспаривании решения призывной комиссии согласно разным основаниям. Первый иск был отклонен судом, второй иск он подал 17 декабря, а 23 декабря решение утвердил Мосгордсуд.

"Тем не менее, хватать и забирать человека все равно незаконно", - отметил "Медузе" Кривенко. По его словам Шаведдинова должны были начать снова призывать. В случае, если бы он не явился, то возбудить уголовное дело по факту уклонения от призыва, где наказание может дойти до лишения свободы, однако "в последние годы выносятся только штрафы".