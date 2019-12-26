Чт, 26.12.2019
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Самые везучие и невезучие знаки Зодиака

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Какие знаки самые везучие?

Девушка

ФОТО: Shutterstock

Про них говорят: "Родился под счастливой звездой". Русский TVNET предлагает узнать, кого астрологи причислили к неудачникам, а кого считают баловнями судьбы. 

Согласно мнению специалистов, уровень нашего везения отмечен в датах нашего рождения. Для этого важно, чтобы в момент рождения звезды были под влиянием сильных планет. 

Но у каждого может случиться так, что белая полоса изменится на черную. На это опять влияют планеты, которые затрагивают наши гороскопы. 

Предлагаем список знаков Зодиака от самых удачливых к самым невезучим.

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Какие знаки самые везучие?

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