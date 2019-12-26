Самые везучие и невезучие знаки Зодиака

Согласно мнению специалистов, уровень нашего везения отмечен в датах нашего рождения. Для этого важно, чтобы в момент рождения звезды были под влиянием сильных планет.

Но у каждого может случиться так, что белая полоса изменится на черную. На это опять влияют планеты, которые затрагивают наши гороскопы.