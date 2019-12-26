Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
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Про них говорят: "Родился под счастливой звездой". Русский TVNET предлагает узнать, кого астрологи причислили к неудачникам, а кого считают баловнями судьбы.
Согласно мнению специалистов, уровень нашего везения отмечен в датах нашего рождения. Для этого важно, чтобы в момент рождения звезды были под влиянием сильных планет.
Но у каждого может случиться так, что белая полоса изменится на черную. На это опять влияют планеты, которые затрагивают наши гороскопы.
Предлагаем список знаков Зодиака от самых удачливых к самым невезучим.