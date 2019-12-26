Швед привез на пароме в Латвию таблетку экстази и марихуану и получил за это тюремный срок

В нем указано, что осужденный в январе прошлого года на пароме прибыл из Швеции в Вентспилс и таможенники, проводя проверку вещей, нашли у него одну таблетку экстази, а также 0,1 грамм марихуаны.

В досудебном процессе мужчина свою вину признал, указав, что в Швеции посещал концерт и встречался с друзьями, которые и дали ему наркотические вещества. Также швед отметил, что не проинформировал пограничников о том, что у него есть запрещенные вещества, поскольку он очень устал и про них забыл. В досудебном процессе к мужчине была применена мера пресечения - содержание в определенном месте.