Чт, 26.12.2019
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Швед привез на пароме в Латвию таблетку экстази и марихуану и получил за это тюремный срок

Марихуана. Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Курземский районный суд в Салдусе приговорил гражданина Швеции к лишению свободы на два месяца за ввоз на пароме в Латвию одной таблетки экстази и 0,1 грамма марихуаны, говорится в публично доступном решении суда.

В нем указано, что осужденный в январе прошлого года на пароме прибыл из Швеции в Вентспилс и таможенники, проводя проверку вещей, нашли у него одну таблетку экстази, а также 0,1 грамм марихуаны.

В досудебном процессе мужчина свою вину признал, указав, что в Швеции посещал концерт и встречался с друзьями, которые и дали ему наркотические вещества. Также швед отметил, что не проинформировал пограничников о том, что у него есть запрещенные вещества, поскольку он очень устал и про них забыл. В досудебном процессе к мужчине была применена мера пресечения - содержание в определенном месте. 

В свою очередь 31 июля мужчина был объявлен в розыск и мера пресечения была заменена на заключение под стражу. Само дело также рассматривалось без присутствия самого шведа. 

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