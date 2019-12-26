Чт, 26.12.2019
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На Manabalss.lv начат сбор подписей: жители просят пустить трамвай между Баложи и Ригой

Трамвай на улице Маскавас. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы пустить узкоколейный трамвай между Баложи и Зиепниеккалнсом.

В качестве представителя инициативы указан Давис Бушс, проект планируется подать в Кекавскую краевую думу и столичное самоуправление. 

Бушс пояснил, что Баложи находится на расстоянии в трех километрах от Зиепниеккалнса, а ближайшие дороги в длину составляют почти 10 километров, поскольку ведут вокруг болота Медема. 

Через болото на кратчайшем пути сохранилась узкоколейная железнодорожная насыпь, существовавшая с 1948 по 1953 год, по которой торфяное топливо транспортировалось с торфяного завода "Баложи" в Ригу.

Эту дорогу уже используют пешеходы, велосипедисты и другие люди и в целях отдыха, и для того, чтобы попасть из Баложи в Зиепниеккалнс.

Бушс подчеркнул, что в стороне Баложи часть железной дороги еще сохранилась, ее содержат энтузиасты и устраивают экскурсионные поездки по торфяной железной дороге на болото. 

Данной инициативой авторы хотят обобщить поддержку общества идее создания маршрута узкоколейного трамвая Баложи-Зиепниеккалнс, чтобы привлечь к ней внимание Рижского и Кекавского самоуправлений. 

В видении Бушса маршрут Баложи-Зиепниеккалнс обеспечил бы функцию общественного транспорта, чтобы жители Баложи могли попасть в Ригу и наоборот. В Зиепниеккалнсе была бы предоставлена возможность пересесть на общественный транспорт Rīgas satiksme, с помощью которого можно попасть в другие окрестности столицы. 

"Именно система узкоколейного трамвая позволит использовать более легкие трамваи меньшего размера, более легкий рельсовый путь (который обойдется дешевле) и имеющуюся земляную насыпь через болота, не проводя полную реконструкцию насыпи и избежав значительных инвестиций", - утверждают авторы инициативы.

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