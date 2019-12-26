Чт, 26.12.2019
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Неизвестные сожгли крест на могиле Децла

Могила Децла

ФОТО: TASS/Scanpix

Неизвестные люди сожгли крест на могиле рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децла). Известно, что работы по восстановлению пройдут в пятницу. Об этом сообщают РИА "Новости". 

О происшествии сообщила мать рэпера Ирина Толмацкая.

Издание Газета.ru со ссылкой на администрацию кладбища пишет, что причиной пожара могла стать неосторожность: поклонники Децла каждый день ставят на могилу музыканта свечи.

Напомним, 3 февраля, в Ижевске ушел из жизни исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл a.k.a. Le Truk. У артиста осталась жена Юлия и сын Антоний. Причиной смерти стала остановка сердца. Наркотических веществ в крови артиста найдено не было. 

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