Звезда недели: Децл, который собирался прожить минимум 450 лет

Его смерть прозвучала словно приговор и встряска для всего рэп-сообщества в России. Мы не будем рассказывать про все скандалы, которые произошли после смерти Децла, мы расскажем каким он был и за что его любили.

Децл (Кирилл Толмацкий) ФОТО: https://www.instagram.com/juzeppejostko

Первые концерты и начальное продвижение произошло благодаря продюсеру Александру Толмацкому, который решил попробовать что-то сделать для сына, который увлекался музыкой.

Хотя знакомства, возможности и связи имели огромное значение, нельзя отрицать, что Кирилл бы как-то продвинулся и имел успех без своего уникального таланта.

Изначально он ворвался в эфиры и на телеканалы с песнями "Письмо" и "Вечеринка у Децла". Подростки знали эти их почти наизусть и повторяли слова как мантру.

Decl (Децл) ФОТО: publicitātes

Кирилл приобрел фантастическую популярность и стал официальным лицом компании Pepsi. В 2005 году Кирилл снялся в комедии "Продается дача", совместно с актером Александром Панкратовым-Черным.

Потом произошли несколько поворотных моментов.

Во-первых - это ссора с другом детства Тимати и раздал в отношениях с отцом. Кирилл выбрал сторону матери и остался жить с матерью.

Децл ФОТО: Александр Андреев/TVNET

Второе - Децл тогда уже определил курс своего творчества и старался делать музыку не для коммерции и популярности, а чтобы донести свои идеи и мысли до общества. Постепенно популярность артиста начала падать.

"Когда начали говорить, что Децл не прикольный, то многие подхватили это мнение. Так произошел резонанс: кому-то я продолжал нравиться, а кому-то нет. Хотя, последние все равно держали мой альбом под подушкой и тайком слушали треки", - говорил журналистам Толмацкий в 2015 году в Воронеже.

Свое новое я он объяснял тем, что он совсем не такой, каким был раньше. Что он вырос, изменился и эволюционировал.

До самого последнего дня он боролся с предвзятым отношением.

"Меня по-прежнему представляют в балахоне, широких штанах и капюшоне. Мы все развиваемся, не надо оставаться на уровне 16-летнего на протяжении жизни", - говорил он.

Децл и его жена Юлия ФОТО: https://www.instagram.com/fotossmany

Несмотря на трудности в жизни он всегда оставался верен своим принципам: "внутренний стержень, доблесть, честь и совесть".

Кирилл не собирался умирать, он совсем не был фаталистом. Он любил жизнь, и любил жить.

"Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой", - приводит слова артиста портал Infovoronezh.ru.

Поэтому так тяжело поверить в случившееся, ведь Кирилл умер именно в 35 лет!

Журналист Роман Супер рассказал, что Децл был очень скромным, он даже на рэпера не был похож: