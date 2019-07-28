Звезда недели: Децл, который собирался прожить минимум 450 лет

22 июля популярному хип-хоп исполнителю Кириллу Толмацкому, известному под псевдонимом Децл a.k.a. Le Truk, могло бы исполниться 36 лет, если бы его сердце внезапно не остановилось, после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года.
Его смерть прозвучала словно приговор и встряска для всего рэп-сообщества в России. Мы не будем рассказывать про все скандалы, которые произошли после смерти Децла, мы расскажем каким он был и за что его любили.
Первые концерты и начальное продвижение произошло благодаря продюсеру Александру Толмацкому, который решил попробовать что-то сделать для сына, который увлекался музыкой.
Хотя знакомства, возможности и связи имели огромное значение, нельзя отрицать, что Кирилл бы как-то продвинулся и имел успех без своего уникального таланта.
Изначально он ворвался в эфиры и на телеканалы с песнями "Письмо" и "Вечеринка у Децла". Подростки знали эти их почти наизусть и повторяли слова как мантру.
Кирилл приобрел фантастическую популярность и стал официальным лицом компании Pepsi. В 2005 году Кирилл снялся в комедии "Продается дача", совместно с актером Александром Панкратовым-Черным.
Потом произошли несколько поворотных моментов.
Во-первых - это ссора с другом детства Тимати и раздал в отношениях с отцом. Кирилл выбрал сторону матери и остался жить с матерью.
Второе - Децл тогда уже определил курс своего творчества и старался делать музыку не для коммерции и популярности, а чтобы донести свои идеи и мысли до общества. Постепенно популярность артиста начала падать.
"Когда начали говорить, что Децл не прикольный, то многие подхватили это мнение. Так произошел резонанс: кому-то я продолжал нравиться, а кому-то нет. Хотя, последние все равно держали мой альбом под подушкой и тайком слушали треки", - говорил журналистам Толмацкий в 2015 году в Воронеже.
Свое новое я он объяснял тем, что он совсем не такой, каким был раньше. Что он вырос, изменился и эволюционировал.
До самого последнего дня он боролся с предвзятым отношением.
"Меня по-прежнему представляют в балахоне, широких штанах и капюшоне. Мы все развиваемся, не надо оставаться на уровне 16-летнего на протяжении жизни", - говорил он.
Несмотря на трудности в жизни он всегда оставался верен своим принципам: "внутренний стержень, доблесть, честь и совесть".
Кирилл не собирался умирать, он совсем не был фаталистом. Он любил жизнь, и любил жить.
"Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет – надо подумать над этой темой", - приводит слова артиста портал Infovoronezh.ru.
Поэтому так тяжело поверить в случившееся, ведь Кирилл умер именно в 35 лет!
Журналист Роман Супер рассказал, что Децл был очень скромным, он даже на рэпера не был похож:
"Субтильный скромный очкарик, львиные дреды спрятаны под пальто, вежливый, тактичный и деликатный... какой-то аспирант филфака МГУ, а не рэпер".
Артист часто говорил, что не поддерживает пропаганду "всей таблицы Менделеева" наркотиков в музыке. Он считал, что каждый исполнитель должен чувствовать ответственность перед массами, которые его слушают. У него были планы, он хотел выйти на международный уровень. Для этого артист писал треки на английском языке.
Всего музыкант выпустил девять альбомов: "Кто ты?" (2000), "Уличный боец" (2001), "Aka Le Truk" (2004), "MosVegas 2012" (2008), "Здесь и сечас" (2010), "Dancehall Mania" (2014), "MXXXIII(10:33)" (2014), "Favela Fink EP"(2016), "Неважно, кто там у руля" (2018).
Большинство тех, кто встречали Децла говорят, что он был настоящим и скромным. Он никогда не хвалился успехом, которого достиг в 2000-х, чаще даже говорил, что ему стыдно.
После его смерти произошло несколько событий:
1. Тимати (наст. имя - Тимур Юнупов) в память о Децле записал специальную песню, которую исполнил в финале шоу "Песни" на ТНТ. Перед ее исполнением он связался с отцом Кирилла Александром Толмацким, чтобы получить благословение. Композиция получила название "Мои слезы. В память о Децле". Но не все поверили в искренность Тимати и посчитали, что он сделал это для пиара.
2. Телеканал Муз-ТВ наградил посмертно Кирилла Толмацкого премией "За вклад в развитие хип-хопа".
3. Смерть Кирилла не смогла примерить родных. Отец Децла и его вдова Юлия не общаются, а даже враждуют. Александр Толмацкий не видит внука - Тони.
4. После смерти на YouTube канале артиста появился его последний клип, где он говорит о проблемах наркоторговли в России.
5. Если верить СМИ, то готовится к выходу фильм о Децле.
Напомним, 3 февраля, после концерта, у артиста остановилось сердце. Ему было всего 35 лет. Были обнародованы результаты посмертного анализа Децла на наркотики, которые не выявили в организме артиста запрещенных препаратов.