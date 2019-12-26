В Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку

В украинской Припяти впервые после аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку, сообщает "Дождь" со ссылкой на украинский телеканал ZIK.
Праздничную елку поставили возле дворца культуры "Энергетик", на открытие приехали бывшие жители Припяти - они украсили елку своими детскими фотографиями и игрушками.
Елку устанавливали туроператоры, которые устраивают экскурсии на Чернобыльскую АЭС.
Галерея: В Припяти установили новогоднюю елку
В июле 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ, предусматривающий отмену запрета на посещение Чернобыльской зоны отчуждения.
Теперь туристам разрешено снимать видео на месте трагедии, а также местные власти пообещали улучшить качество мобильной связи в зоне отчуждения.