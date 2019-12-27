Россияне создали свой Cybertuck. Он действительно ездит и выставлен на продажу

Пробег автомобиля "2019 года выпуска" составляет 130 000 километров. Хотя оригинальная разработка Tesla, как и ее копия, серебристого цвета, машина указана как зеленая.

Автомобиль обладает двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 81 л.с. Автомобиль оборудован ручной коробкой передач и передним приводом.

ФОТО: Pushka Garazh/YouTube

Продавцы уверяют, что машина растаможена, паспорт транспортного средства оригинальный, ремонта не требуется.

"Это первый и единственный cyber truck в России. Не повторится копия ручной работы!" - указал автор на портале автомобильных объявлений (орфография сохранена).

Forbes.ru отмечает, что над созданием автомобиля работали четыре видеоблогера, переделка машины заняла порядка восьми дней и обошлась в 80 000 рублей (1 157,5 евро). Корпус сделан из металлических листов, а вместо стекол установили поликарбонат.

ФОТО: Pushka Garazh/YouTube

Напомним, не так давно "российский Cybertuck" был замечен в подмосковных Химках и вызвал фурор - видеоролик с машиной на дороге стал вирусным. На ролике транспортное средство ехало с номерами Калужской области.